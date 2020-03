Професорка наочно показала, наскільки мікроби бояться мила. Вражаючі фото

Професорка Люсі Роджерс з Університету Брунел, Лондон, вирішила продемонструвати важливість миття рук в умовах кризи з коронавірусом. Результати здивували всіх.

Зокрема, в відео на TikTok вона показала, що відбувається з мікробами на шкірі під час миття рук, і здивувала всіх. Багато глядачів вперше дізналися, наскільки ефективне мило в боротьбі з бактеріями, а заодно трохи злякалися, пише видання Daily Mail.

Так, професорка використала миску з олією, воду і перець. А саме, перець використовувався для позначення мікробів, олія як жиру, який закріплює їх на шкірі.

"Мило - така звичайна повсякденна річ. Вона дійсно допомагає проти вірусів? Відповідь, безумовно, так. Дозвольте мені продемонструвати", – пояснила Роджерс.

Після цього вона показала миску з вмістом і повідомила деталі експерименту.

"У цій мисці я змішала трохи перцю, трохи масла і трохи води. Тепер перець являє собою вірус, масло – це жир, який утримує мікроби разом, а вода – це просто вода. Тепер, якщо я просто покладу палець у суміш, нічого особливого не відбудеться", – розповіла вона.

Професорка помістила палець у суміш, чорні цятки, ледь рухаючись, залишилися навколо її пальця.

"Тепер, якщо мої руки стануть мильними і я вставлю в воду свій мильний палець, весь перець – або вірус – тікає", – повідомила Роджерс.

У підписі до відео вона пояснила, що мило розщеплює жир і дозволяє змити бактерії зі шкіри. Користувачам дуже сподобався гайд Люсі. У коментарях люди подякували їй за те, що тепер вони нарешті зрозуміли, навіщо потрібно мити руки.

"Вау! Це крутий спосіб довести свою точку зору. Мені подобається твій контент", "Відмінний приклад, я тепер буду показувати це своїм дітям", "З цього відео я дізнався більше, ніж за тиждень у школі", – написали вони.

