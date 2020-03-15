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Професорка наочно показала, наскільки мікроби бояться мила. Вражаючі фото

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Професорка Люсі Роджерс з Університету Брунел, Лондон, вирішила продемонструвати важливість миття рук в умовах кризи з коронавірусом. Результати здивували всіх.

Зокрема, в відео на TikTok вона показала, що відбувається з мікробами на шкірі під час миття рук, і здивувала всіх. Багато глядачів вперше дізналися, наскільки ефективне мило в боротьбі з бактеріями, а заодно трохи злякалися, пише видання Daily Mail.

Так, професорка використала миску з олією, воду і перець. А саме, перець використовувався для позначення мікробів, олія як жиру, який закріплює їх на шкірі.

Професорка наочно показала, наскільки мікроби бояться мила. Вражаючі фото

МедікФорум

"Мило - така звичайна повсякденна річ. Вона дійсно допомагає проти вірусів? Відповідь, безумовно, так. Дозвольте мені продемонструвати", – пояснила Роджерс.

Після цього вона показала миску з вмістом і повідомила деталі експерименту.

"У цій мисці я змішала трохи перцю, трохи масла і трохи води. Тепер перець являє собою вірус, масло – це жир, який утримує мікроби разом, а вода – це просто вода. Тепер, якщо я просто покладу палець у суміш, нічого особливого не відбудеться", – розповіла вона.

Професорка наочно показала, що відбувається з мікробами на шкірі під час миття рук

Професорка наочно показала, що відбувається з мікробами на шкірі під час миття рук

Скрін відео

Професорка наочно показала, що відбувається з мікробами на шкірі під час миття рук

Професорка наочно показала, що відбувається з мікробами на шкірі під час миття рук

Скрін відео

Професорка помістила палець у суміш, чорні цятки, ледь рухаючись, залишилися навколо її пальця.

"Тепер, якщо мої руки стануть мильними і я вставлю в воду свій мильний палець, весь перець – або вірус – тікає", – повідомила Роджерс.

Професорка наочно показала, що відбувається з мікробами на шкірі під час миття рук

Професорка наочно показала, що відбувається з мікробами на шкірі під час миття рук

Скрін відео

У підписі до відео вона пояснила, що мило розщеплює жир і дозволяє змити бактерії зі шкіри. Користувачам дуже сподобався гайд Люсі. У коментарях люди подякували їй за те, що тепер вони нарешті зрозуміли, навіщо потрібно мити руки.

"Вау! Це крутий спосіб довести свою точку зору. Мені подобається твій контент", "Відмінний приклад, я тепер буду показувати це своїм дітям", "З цього відео я дізнався більше, ніж за тиждень у школі", – написали вони.

Професорка наочно показала, наскільки мікроби бояться мила. Вражаючі фото
Професорка наочно показала, наскільки мікроби бояться мила. Вражаючі фото
Професорка наочно показала, наскільки мікроби бояться мила. Вражаючі фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, медики у всьому світі в боротьбі з коронавірусом рекомендують насамперед частіше мити руки і обробляти шкіру дезінфекційними засобами. Експертка пояснила, чому це так важливо.

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Автор
Марина Погорілко
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