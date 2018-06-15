Какие продукты любит иммунная система? Чем накормить ее, чтобы она правильно работала?
Во-первых, клетки иммунной системы в общем и целом - обычные клетки, им нужны те же "стройматериалы", что и всем прочим клеткам нашего организма:
белки, жиры, углеводы, витамины, макро- и микроэлементы, а также достаточно кислорода
Клетки иммунной системы не любят "пищевой мусор" (синтетические добавки в пищу, рафинированные продукты, жареные животные жиры), не любят, когда мы активно или пассивно курим, любят, когда мы достаточно спим и гуляем.
Но есть у клеток иммунной системы и свои особые потребности.
Сегодня поговорим о селене, цинке, хроме и железе.
Цинк, хром и селен нужны:
для образования антител;
для уничтожения бактерий, грибов, паразитов;
нейтрализации вирусов;
регуляции работы внутренних органов;
цитокинов;
это вещества, с помощью которых клетки иммунной системы общаются между собой и с другими клетками.
Селен также нужен для работы антиоксидантной системы иммунных клеток. Эта система нужна, чтобы клетки жили дольше.
Железо нужно:
для размножения клеток иммунной системы;
для их активации;
для образования лактоферрина - белка-антисептика в грудном молоке, слюне, слизи носовой полости.
Итак, где их взять?
Шпинат
Брокколи
Печеный картофель
Ячмень
Яблоки
Гранат
Цельнозерновой хлеб
Спаржа
Виноград
Апельсин
Яичный желток
Говядина
Креветки
Кальмары
Форель и другая красная рыба
Тунец
Сардины
Сельдь
Индейка
Печень говяжья, куриная, индейки
Фасоль
Смечки тыквы
Семечки арбуза (их можно обжаривать на сухой сковороде)
Чеснок
Арахис
Кешью
Какао
Шампиньоны
Если в этом списке есть ваши аллергены, не расстраивайтесь: список большой, каждый может выбрать для себя несколько продуктов, чтобы порадовать иммунную систему.
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