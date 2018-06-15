Какие продукты любит иммунная система? Чем накормить ее, чтобы она правильно работала?

Во-первых, клетки иммунной системы в общем и целом - обычные клетки, им нужны те же "стройматериалы", что и всем прочим клеткам нашего организма:

белки, жиры, углеводы, витамины, макро- и микроэлементы, а также достаточно кислорода

Клетки иммунной системы не любят "пищевой мусор" (синтетические добавки в пищу, рафинированные продукты, жареные животные жиры), не любят, когда мы активно или пассивно курим, любят, когда мы достаточно спим и гуляем.

Но есть у клеток иммунной системы и свои особые потребности.

Сегодня поговорим о селене, цинке, хроме и железе.

Цинк, хром и селен нужны:

для образования антител;

для уничтожения бактерий, грибов, паразитов;

нейтрализации вирусов;

регуляции работы внутренних органов;

цитокинов;

это вещества, с помощью которых клетки иммунной системы общаются между собой и с другими клетками.

Селен также нужен для работы антиоксидантной системы иммунных клеток. Эта система нужна, чтобы клетки жили дольше.

Железо нужно:

для размножения клеток иммунной системы;

для их активации;

для образования лактоферрина - белка-антисептика в грудном молоке, слюне, слизи носовой полости.

Итак, где их взять?

Шпинат

Брокколи

Печеный картофель

Ячмень

Яблоки

Гранат

Цельнозерновой хлеб

Спаржа

Виноград

Апельсин

Яичный желток

Говядина

Креветки

Кальмары

Форель и другая красная рыба

Тунец

Сардины

Сельдь

Индейка

Печень говяжья, куриная, индейки

Фасоль

Смечки тыквы

Семечки арбуза (их можно обжаривать на сухой сковороде)

Чеснок

Арахис

Кешью

Какао

Шампиньоны

Если в этом списке есть ваши аллергены, не расстраивайтесь: список большой, каждый может выбрать для себя несколько продуктов, чтобы порадовать иммунную систему.