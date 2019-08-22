Продукти, від яких товстіють: з'явився список

Дієтолог Вікторія Кляуз назвала основні групи продуктів, які шкідливі для організму і сприяють набору ваги.

Серед них – добавки "Є" з ароматизаторами і барвниками, написала вона на своїй сторінці в Instagram.

"Це – йогурти, кондитерка, газована вода, "рибні намазки", кефір зі смаком хліба і зелені та інше", – уточнила дієтолог.

Шкідливі продукти 24 канал

Також вона зазначила ще низку продуктів:

Трансжири-вид ненасичених жирів, який підвищує ризики серцево-судинних захворювань, містяться в маргарині, кондитерському/пекарському жирі і у всій продукції, де вони використовуються:

фастфуд, напівфабрикати снеки випічка попкорн майонез сухі вершки для кави ковбасні вироби

Надлишок цукру - глюкозний/побутовий сироп, фруктоза, підсолоджувачі; містяться в соках, мюслі, хлібцах.

Обсмажені продукти - неважливо на якому маслі, частина його всмоктується, частина перетворюється на канцероген.

"Виключення шкідливих продуктів є першим і найважливішим кроком на шляху до здоров'я. Ми можемо проробляти масу "корисностей" – бігати вранці, займатися фейсбілдингом, піклуватися про шкіру і приймати добавки, але якщо ми не перестанемо щодня наповнювати своє тіло шкідливими продуктами – ккд всіх інших дій зведеться до нуля", – підсумувала Кляюз.

Як писав OBOZREVATEL, вчені з'ясували, що люди, які генетично схильні до ожиріння, можуть набрати вагу легше, ніж інші. Але наявність так званих "генів ожиріння" не робить людину приреченою набирати вагу.

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