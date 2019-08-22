Продукти, від яких товстіють: з'явився список

Дієтолог Вікторія Кляуз назвала основні групи продуктів, які шкідливі для організму і сприяють набору ваги.
Серед них – добавки "Є" з ароматизаторами і барвниками, написала вона на своїй сторінці в Instagram.
"Це – йогурти, кондитерка, газована вода, "рибні намазки", кефір зі смаком хліба і зелені та інше", – уточнила дієтолог.
Шкідливі продукти
24 канал
Також вона зазначила ще низку продуктів:
Трансжири-вид ненасичених жирів, який підвищує ризики серцево-судинних захворювань, містяться в маргарині, кондитерському/пекарському жирі і у всій продукції, де вони використовуються:
фастфуд, напівфабрикати
снеки
випічка
попкорн
майонез
сухі вершки для кави
ковбасні вироби
Надлишок цукру - глюкозний/побутовий сироп, фруктоза, підсолоджувачі; містяться в соках, мюслі, хлібцах.
Обсмажені продукти - неважливо на якому маслі, частина його всмоктується, частина перетворюється на канцероген.
"Виключення шкідливих продуктів є першим і найважливішим кроком на шляху до здоров'я. Ми можемо проробляти масу "корисностей" – бігати вранці, займатися фейсбілдингом, піклуватися про шкіру і приймати добавки, але якщо ми не перестанемо щодня наповнювати своє тіло шкідливими продуктами – ккд всіх інших дій зведеться до нуля", – підсумувала Кляюз.
"Я не їм шкідливий, тільки все парове і відварене" - найчастіша фраза, яку я слишу🤷♀️ Основні групи шкідливих продуктів: 🍉Добавкі "Е" не всі шкідливі, але багато Якщо не заглиблюватися в питання, то відмовляємося від продуктів з барвником, ароматизатором (йогурти, кондитерка, газована вода, "рибні намазки", кефір зі смаком хліба і зелені тощо) ⠀ 🧁Трансжіри-вид ненасичених жирів, який підвищує ризики серцево-судинних захворювань Містяться в маргарині, кондитерському / пекарському жирі -і у всій продукції, де вони використовуються: 🔸фастфуд, напів брікати 🔸снекі 🔸випечка 🔸попкорн 🔸майонез 🔸сухіе вершки для кави 🔸колбасние вироби ⠀ 🍭Ізбиток цукрів - основна причина зайвої ваги І це не "просто" цукор, а глюкозний / побутовий сироп, фруктоза, підсолоджувачі Іщем➡️ в кондитерському ряду, соки / води, іноді мюслі, хлібці, хліб ⠀ 🍳Обжаренние продукти - неважливо на якому маслі, частина його впітиватеся продуктом, частина перетворюється на канцероген ⠀ 👆Ісключеніе шкідливих продуктів є першим і найважливішим кроком на шляху до здоровью💃 Ми можемо проробляти масу "корисностей "- бігати оп вранці, займатися фейсбілдингом, піклуватися про шкіру і приймати добавки, але якщо ми не перестанемо ежеденвно наповнювати своє тіло шкідливими проудктамі - ккд всіх інших дій зведеться до нулю🙀 # dr_klaus_похуденіе ⠀ Якщо шкідливий прибрали, спортом займаєтеся, а зайва вага "не йде" - записуйтеся на онлайн консультацію👩⚕️, у всьому розберемося разом Запис в дірект➡️ ⠀ А що ви відносите до шкідливих продуктів? Давайте обговоримо в комментаріях🙌
Як писав OBOZREVATEL, вчені з'ясували, що люди, які генетично схильні до ожиріння, можуть набрати вагу легше, ніж інші. Але наявність так званих "генів ожиріння" не робить людину приреченою набирати вагу.
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