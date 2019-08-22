Головна Новини
Мова Язык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Здоровий спосіб життя

Продукти, від яких товстіють: з'явився список

715 Читати матеріал російською

Дієтолог Вікторія Кляуз назвала основні групи продуктів, які шкідливі для організму і сприяють набору ваги.

Серед них – добавки "Є" з ароматизаторами і барвниками, написала вона на своїй сторінці в Instagram.

"Це – йогурти, кондитерка, газована вода, "рибні намазки", кефір зі смаком хліба і зелені та інше", – уточнила дієтолог.

Шкідливі продукти

Шкідливі продукти

24 канал

Новини
"Підійде не всім": дієтолог розкрила секрет інтуїтивного харчування

Також вона зазначила ще низку продуктів:

  • Трансжири-вид ненасичених жирів, який підвищує ризики серцево-судинних захворювань, містяться в маргарині, кондитерському/пекарському жирі і у всій продукції, де вони використовуються:

  1. фастфуд, напівфабрикати

  2. снеки

  3. випічка

  4. попкорн

  5. майонез

  6. сухі вершки для кави

  7. ковбасні вироби

  • Надлишок цукру - глюкозний/побутовий сироп, фруктоза, підсолоджувачі; містяться в соках, мюслі, хлібцах.

  • Обсмажені продукти - неважливо на якому маслі, частина його всмоктується, частина перетворюється на канцероген.

"Виключення шкідливих продуктів є першим і найважливішим кроком на шляху до здоров'я. Ми можемо проробляти масу "корисностей" – бігати вранці, займатися фейсбілдингом, піклуватися про шкіру і приймати добавки, але якщо ми не перестанемо щодня наповнювати своє тіло шкідливими продуктами – ккд всіх інших дій зведеться до нуля", – підсумувала Кляюз.

"Я не їм шкідливий, тільки все парове і відварене" - найчастіша фраза, яку я слишу🤷♀️ Основні групи шкідливих продуктів: 🍉Добавкі "Е" не всі шкідливі, але багато Якщо не заглиблюватися в питання, то відмовляємося від продуктів з барвником, ароматизатором (йогурти, кондитерка, газована вода, "рибні намазки", кефір зі смаком хліба і зелені тощо) ⠀ 🧁Трансжіри-вид ненасичених жирів, який підвищує ризики серцево-судинних захворювань Містяться в маргарині, кондитерському / пекарському жирі -і у всій продукції, де вони використовуються: 🔸фастфуд, напів брікати 🔸снекі 🔸випечка 🔸попкорн 🔸майонез 🔸сухіе вершки для кави 🔸колбасние вироби ⠀ 🍭Ізбиток цукрів - основна причина зайвої ваги І це не "просто" цукор, а глюкозний / побутовий сироп, фруктоза, підсолоджувачі Іщем➡️ в кондитерському ряду, соки / води, іноді мюслі, хлібці, хліб ⠀ 🍳Обжаренние продукти - неважливо на якому маслі, частина його впітиватеся продуктом, частина перетворюється на канцероген ⠀ 👆Ісключеніе шкідливих продуктів є першим і найважливішим кроком на шляху до здоровью💃 Ми можемо проробляти масу "корисностей "- бігати оп вранці, займатися фейсбілдингом, піклуватися про шкіру і приймати добавки, але якщо ми не перестанемо ежеденвно наповнювати своє тіло шкідливими проудктамі - ккд всіх інших дій зведеться до нулю🙀 # dr_klaus_похуденіе ⠀ Якщо шкідливий прибрали, спортом займаєтеся, а зайва вага "не йде" - записуйтеся на онлайн консультацію👩⚕️, у всьому розберемося разом Запис в дірект➡️ ⠀ А що ви відносите до шкідливих продуктів? Давайте обговоримо в комментаріях🙌

Публікація від Дієтолог онлайн ПП раціон (@ dietolog_dr.klaus)

Як писав OBOZREVATEL, вчені з'ясували, що люди, які генетично схильні до ожиріння, можуть набрати вагу легше, ніж інші. Але наявність так званих "генів ожиріння" не робить людину приреченою набирати вагу.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Теги
продукти дієтолог
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топ-новини