Прискорюють старіння: які продукти не можна їсти після 30 років

Після 30 років людям потрібно дотримуватися особливого режиму харчування і виключити продукти, що містять велику кількість цукру.

Для того, щоб вікові зміни не так сильно позначалися на організмі, потрібно відмовитися від тістечок і цукерок, а замість них їсти чорний шоколад, фрукти і ягоди, пише Medikforum.

На другому місці дієтологи розмістили вироби з білої муки. Макарони, білий хліб і випічка підвищує рівень глюкози в крові і сприяє накопиченню жиру.

Також слід виключити пиво й алкогольні коктейлі, оскільки з віком організм гірше переробляє алкоголь, а зневоднення відчувається сильніше.

Четверте табу для тридцятирічних ‒ трансжири, що містяться в маргарині і напівфабрикатах. Вони сильно прискорюють старіння шкіри і роблять її більш чутливою до ультрафіолету.

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На п'ятому місці дієтологи назвали ковбасу, оскільки її консерванти і стабілізатори сприяють розвитку онкологічних захворювань.

Як писав OBOZREVATEL, дієтологи назвали найкращі дієти для підготовки тіла до літа. Також вони розповіли, які методи можна застосовувати для експрес-схуднення.

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