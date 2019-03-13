Мова Язык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфюмерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
City Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Здоровий спосіб життя

Прискорюють старіння: які продукти не можна їсти після 30 років

1.9тЧитати матеріал російською

Після 30 років людям потрібно дотримуватися особливого режиму харчування і виключити продукти, що містять велику кількість цукру.

Для того, щоб вікові зміни не так сильно позначалися на організмі, потрібно відмовитися від тістечок і цукерок, а замість них їсти чорний шоколад, фрукти і ягоди, пише Medikforum.

На другому місці дієтологи розмістили вироби з білої муки. Макарони, білий хліб і випічка підвищує рівень глюкози в крові і сприяє накопиченню жиру.

Новини
Як харчуватися, щоб довше не старіти: названа ефективна дієта

Також слід виключити пиво й алкогольні коктейлі, оскільки з віком організм гірше переробляє алкоголь, а зневоднення відчувається сильніше.

Четверте табу для тридцятирічних ‒ трансжири, що містяться в маргарині і напівфабрикатах. Вони сильно прискорюють старіння шкіри і роблять її більш чутливою до ультрафіолету.

Ілюстрація

Ілюстрація

Pexels

На п'ятому місці дієтологи назвали ковбасу, оскільки її консерванти і стабілізатори сприяють розвитку онкологічних захворювань.

Як писав OBOZREVATEL, дієтологи назвали найкращі дієти для підготовки тіла до літа. Також вони розповіли, які методи можна застосовувати для експрес-схуднення.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
6
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини