Правило здоров'я №1: фітнес-чемпіонка поділилася професійним секретом

Для здоров'я важлива не тільки кількість випитої води в день, але і її склад – зокрема, рівень pH (показник кислотності і лужності).

Необхідний для людини pH води становить 7,2-7,5. Про це розповіла в ефірі ObozTV абсолютна чемпіонка світу з фітнесу, переможниця престижного турніру Arnold Classic Оксана Оробець.

"Якщо ви питиме таку воду щодня, то просто проживете на 10 років довше", – наголосила Оробець.

На жаль, звернула вона увагу, українські виробники води зазвичай не вказують рівень pH на пляшках.

За її словами, через відсутність інформації з цього приводу люди часто припускаються помилок: "Їм ніхто не розповідає: якщо ви питиме ту чи іншу воду, то одужаєте набагато швидше, чи почуватиметься набагато краще".

Що стосується необхідної кількості води на день, то українська спортсменка поділилася простою формулою.

"Правило води. Якщо ви хочете жити довго і бути здоровими, ви маєте пити воду. 30 мг на кілограм тіла щодня. У нас зараз йде літо. Буде жарко. Тобто води організму знадобиться більше – 40 мг на кілограм тіла. Якщо ви хворієте, організму потрібно ще більше води – 50 мг на кілограм тіла", – пояснила Оробець.

Фітнес-чемпіонка зробила акцент на тому, що мова йде про чисту воду.

"Кава, чай, соки, компоти – все це не працює. Наші клітини працюють тільки на воді", – уточнила вона.

Важлива не тільки кількість, але і склад води bustle.com

Раніше OBOZREVATEL писав, що в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун розвіяла міф про те, що людина повинна протягом доби випивати рівно 8 склянок води і назвала головний критерій денної норми вживання рідини.

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