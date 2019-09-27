"Правильні" продукти і рух: дієтологиня розповіла, як уникнути ожиріння

Для того щоб уникнути ожиріння, потрібно усвідомлено вибирати продукти харчування і щодня рухатися.
Про це повідомила дієтологиня Вікторія Кляуз на своїй сторінці в Instagram. Вона нагадала, що це серйозна хвороба, в основі якої лежить збільшення маси тіла за рахунок жирової тканини.
За словами дієтологині, чим вищий ступінь захворювання, тим більша ймовірність "довічно пити таблетки від діабету, стенокардії, гіпертонії". Кляуз додала, що профілактика завжди була дешевшою за лікування.
Дієтологиня розповіла, як уникнути ожиріння
"У чому полягає профілактика? В усвідомленому виборі продуктів. Адже ожиріння – це не застуда, за день не захворієш і за сім – не видужаєш", – написала вона.
Дієтологиня наголосила, що з часом надлишок простих вуглеводів накопичується і за кілька років "дає про себе знати" спочатку зайвою вагою, а потім й іншим "букетом" хвороб.
"Не менш важливий крок у профілактиці – рухатися! Сенс не в кількості пройдених кроків – а в тому, щоб робити це щодня!" – додала Кляуз.
Вона зазначила, що, якщо у людини вже є зайва вага, то їй потрібна не профілактика, а лікування.
"І чим раніше ви почнете над собою працювати – тим краще!" – підсумувала дієтологиня.
Ожиріння - це хвороба! 👆 В основі - збільшення маси тіла за рахунок жирової тканини І чим вище ступінь ожиріння, тим вище ймовірність "довічно пити таблетки від діабету, стенокардії, гіпертонії" Профілактика завжди була дешевше лікування! І, напевно, тому ми частіше бачимо рекламу таблеток, а не зож🙄 ⠀ У чому полягає профілактика? - в усвідомленому виборі продуктів Адже ожиріння - це не застуда, за день не збільшує і за 7 не одужаєш Повільно, день за днем, надлишок простих вуглеводів накопичується і за кілька років дає про себе знати спочатку зайвою вагою, а потім і іншим "букетом" болезней😳 ⠀ Не менш важливий крок в профілактиці - ежедевно рухатися! 💃 Сенс не в кількості пройдених кроків - а в тому, щоб робити це еждневно! Вкрай важливо - не сидіти на месте😉 ⠀ Багато, прочитавши цей пост, вигукнуть - "я так все і роблю - але вага не йде!" 😩 Якщо у вас вже є зайва вага - то потрібна не профілактика, а леченіе👩⚕️ І чим раніше ви почнете над собою працювати - тим краще! dr_klaus_похуденіе ⠀ Запісивайтсь на онлайн-консультацію - розкладу все "по поличках", докладно розпишу "план дій" ✍️ До 1 жовтня вартість 400грн Запис в дірект➡️
Як повідомляв OBOZREVATEL, надмірна вага може вплинути на смакові рецептори і "притупити" їх. Також вчені довели, що люди з ожирінням отримують більше задоволення від їжі, що ще більше посилює їхню залежність.
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