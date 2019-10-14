Повністю відмовитися не можна: дієтологиня попередила про небезпеку солі

Незважаючи на те, що сіль життєво важлива для людини, її надлишок підвищує ризик серцево-судинних захворювань.

Про це в Telegram повідомляє дієтологиня Вікторія Кляуз. За її словами, відмовлятися від солі не варто.

Дієтолог попередила про небезпеку солі

Дієтологиня стверджує, що людський організм отримує сіль з декількох джерел: з овочів, фруктів, магазинних продуктів. Також сіль є в хлібі, рибі, сирі.

У разі, якщо ми починаємо додавати сіль в страви, які готуємо самостійно, ми ризикуємо вжити її в надлишку, що погано впливає на серце і судини. Для того, щоб зменшити кількість споживаної солі, досить додавати невелику кількість в їжу, щоб вона здавалася трохи несоленою, запевняє дієтологиня.

Вона також радить не солити страви під час їжі і суттєво обмежити вживання консервованих і солоних продуктів. При цьому дієтологиня зазначає, що повністю відмовитися від солі не вийде.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як відома дієтологиня розповіла про спосіб повністю відмовитися від солі, і уникнути її шкоди.

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