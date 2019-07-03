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/Здоровий спосіб життя

Потроху, але регулярно: названо спосіб поліпшити пам'ять

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Регулярні короткочасні вправи поліпшують такі функції мозку, як здатність до навчання і пам'ять.

Вчені з університету Орегона науки і охорони здоров'я в США встановили, що фізична активність підсилює роботу гена, активність якого впливає на здатність запам'ятовувати, повідомляє MedicalXress.

Дослідники-нейробіологи оцінювали роботу центральної нервової системи лабораторних мишей під час того, як вони були поміщені в бігові колеса. Гризуни пробігли кілька кілометрів за дві години.

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Упражнения для женского здоровья
Фізичні вправи

Фізичні вправи

pixabay.com/ru

З'ясувалося, що фізичні навантаження, еквівалентні чотирьом тисячам людських кроків, сприяли утворенню в мозку тварин синапсів – контактів між нервовими клітинами. Утворення зв'язків між нейронами має ключове значення в формуванні пам'яті. Також короткочасні вправи активують ген Mtss1L, в результаті чого на поверхні нейронів виникають дендритні шипики – мембранні вирости, що утворюють синаптичні з'єднання.

Як писав MedOboz раніше, дієтолог порадила включати заняття на тренажерах для стегон, сідниць, живота, рук і спини в тренування для жінок, оскільки ці зони зазвичай найпроблемніші.

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Тема
здоров'я
Місце
США
Теги
Фітнеспам'ять
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