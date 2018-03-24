Потепління в Україні: які є загрози для здоров'я

Синоптики стверджують, що зима в Україні нарешті закінчується. Згідно з прогнозами, морози поки залишаться ночувати ще на тиждень-другий, а ось вдень температура вже сягатиме 10 градусів тепла.

Такий температурний "плюс-мінус" може негативно відобразитися на самопочутті, особливо метеозалежних і людей, які страждають від серцево-судинних захворювань.

Про це розповіли "МедОбозу" терапевт Наталія Гордієнко і кардіолог Вікторія Форосенко.

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"Зокрема, причина полягає в тому, що організм не встигає перебудовуватися під погодні та атмосферні зміни, - говорить Форосенко. - Так, наприклад, судини не розширюються своєчасно - скаче тиск, болить і паморочиться голова".

"Підвищена вологість, характерна для міжсезоння, може стати причиною ускладненого дихання і прискорення серцебиття", - зазначила терапевт.

І нехай всі ці стани тимчасові, терпіти їх теж не варто.

Краще вжити заходів, які допоможуть запобігти нездужання:

Уникайте переїдання

У міжсезоння не варто перевантажувати травну систему. Через перепади температур і вологість повітря процес кровообігу і так порушений, а якщо при цьому переїдати, ситуація погіршиться.

"Тому розділіть кількість прийомів їжі на п'ять-сім (на зовсім маленькі порції), при цьому виключіть жирні, смажені, солоні і копчені страви", - рекомендує Гордієнко.

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Приймайте контрастний душ

Вранці, приймаючи душ, протягом 3-5 хвилин чергуйте холодний і гарячий потік води (по 3-5 секунд відповідно).

"Ця процедура тренує організм швидко перелаштовуватися під зміни зовнішніх умов, - розповідає кардіолог. - При цьому вона покращує циркуляцію крові, а значить і живлення всіх органів і тканин".

Відкоригуйте прийом ліків

Якщо ви приймаєте будь-які ліки (при діабеті, алергії, астмі, гіпертонії і т.д.), в міжсезоння варто звернутися до лікаря для коригування схеми лікування.

Форосенко зазначає, що при змінах (тим більш частих) температури навколишнього середовища, відбуваються коливання тиску і змінюється густота крові. Тому ефект від прийому деяких ліків теж може змінюватися.

Тому краще при необхідності повторно здати аналізи і поправити режим прийому медикаментів.

Їжте більше фруктів і овочів

Оскільки температурні зміни змушують організм постійно боротися за своє гарне самопочуття, він витрачає величезну кількість поживних речовин і вітамінів.

Їх запас стрімко вичерпується, і це теж може позначитися на самопочутті.

Терапевт рекомендує, щоб уникнути дефіциту, додати в свій раціон більше свіжих плодів. Нехай на вулиці весна, в них все одно залишилися необхідні вашому організму компоненті компоненти.

Додайте годину сну

Напевно вже багато хто відчув незрозумілу слабкість і втому - все це знову ж витівки весняної температурної гойдалки.

Якщо на тлі цього стану ще й не висипатися, організм виходить на "аварійний" режим роботи, витрачаючи ще більше внутрішніх ресурсів.

Тому дайте йому додатковий час на відпочинок - всього година додаткового сну допоможе йому швидше впоратися з випробуванням міжсезонням.

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