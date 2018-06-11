Постраждає фігура: з'ясувалася несподівана небезпека сну при світлі

Останні медичні дослідження показали, що сон при включеному світлі і ожиріння пов'язані між собою.

Як виявилося, освітлення під час нічного сну негативно впливає на роботу метаболізму, передає "Сегодня".

Вчені з Медичної школи Фейнберг при північно-західному університеті в Чикаго поінформували, що людям, які стежать за своєю вагою протипоказано спати при включеному світлі.

"Наші дослідження показують, що сон при освітленні робить сильний вплив на показники резистентності до інсуліну", - сказав доктор Айві Чунг Мейсон.

Навіть одна ніч впливу світла під час сну різко впливає на показники резистентності до інсуліну. В результаті це зменшує здатність клітин реагувати на дію інсуліну, що переносить глюкозу з кровотоку, і передує розвитку діабету другого типу та ожиріння.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені назвали головну причину ожиріння.