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/ Здоровий спосіб життя

Популярні газовані напої виявилися смертельно небезпечними

1.4т
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Вживання солодких газованих напоїв може призвести до погіршення пам'яті, а також зменшення обсягу головного мозку.

За словами дослідників, любителі газованих напоїв схильні до інсультів і деменції. Про це повідомляє Nation News.

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Газовані напої

Газовані напої

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Раніше OBOZREVATEL писав, що шоколад, мармелад і різна випічка можуть привести до раку прямої кишки та цирозу печінки.

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Автор
Карина Бондаренко
Тег
цукор
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