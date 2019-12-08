Популярні газовані напої виявилися смертельно небезпечними

Вживання солодких газованих напоїв може призвести до погіршення пам'яті, а також зменшення обсягу головного мозку.

За словами дослідників, любителі газованих напоїв схильні до інсультів і деменції. Про це повідомляє Nation News.

Вчені відзначають, що найбільш небезпечна для здоров'я дієтична содова, в складі якої містяться цукрозамінники.

Газовані напої Чоловічий журнал

Раніше OBOZREVATEL писав, що шоколад, мармелад і різна випічка можуть привести до раку прямої кишки та цирозу печінки.

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