Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Здоровий спосіб життя

Популярна харчова добавка виявилася смертельно небезпечною

2.3т Читати матеріал російською

Харчова лікарська добавка "Крат", яку вважають болезаспокійливим засобом, може сильно пошкоджувати печінку.

До такого висновку прийшли вчені з Медичного центру Ейнштейна в Філадельфії (США), передає MedicalXpress.

Причому ознаки пошкодження печінки з'являлися у людей, які вживали добавку протягом лише двох-шести тижнів, після чого з'явилися ознаки пошкодження печінки.

Новини
Смертельно небезпечні: Трамп заборонить продаж електронних сигарет молоді

У п'яти пацієнтів розвинулася жовтяниця, у шести – свербіж, у п'ятьох болів живіт, а у трьох був жар. Порушення при цьому не вимагали пересадки органу. І після лікування пацієнти одужали.

Вчені впевнені, що кратрм може бути небезпечним для здоров'я, а використовувати його в якості безрецептурної харчової добавки не можна. Через опіоідні властивості речовина може викликати залежність.

Кратом – дерево, що росте в Південно-Східній Азії. Його тканини містять алкалоїди, включаючи мітрагінін.

Крат виявився смертельно небезпечним

Крат виявився смертельно небезпечним

Slavicfamily

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні заборонили важливі ліки від опіків "Альбунорм" від французького виробника "Октафарма".

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини