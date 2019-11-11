Популярна харчова добавка виявилася смертельно небезпечною

Харчова лікарська добавка "Крат", яку вважають болезаспокійливим засобом, може сильно пошкоджувати печінку.

До такого висновку прийшли вчені з Медичного центру Ейнштейна в Філадельфії (США), передає MedicalXpress.

Причому ознаки пошкодження печінки з'являлися у людей, які вживали добавку протягом лише двох-шести тижнів, після чого з'явилися ознаки пошкодження печінки.

У п'яти пацієнтів розвинулася жовтяниця, у шести – свербіж, у п'ятьох болів живіт, а у трьох був жар. Порушення при цьому не вимагали пересадки органу. І після лікування пацієнти одужали.

Вчені впевнені, що кратрм може бути небезпечним для здоров'я, а використовувати його в якості безрецептурної харчової добавки не можна. Через опіоідні властивості речовина може викликати залежність.

Кратом – дерево, що росте в Південно-Східній Азії. Його тканини містять алкалоїди, включаючи мітрагінін.

Крат виявився смертельно небезпечним Slavicfamily

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