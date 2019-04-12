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/Здоровий спосіб життя

Поганому сну знайшли генетичне пояснення

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Вчені виявили 10 нових генетичних зв'язків з тривалістю сну і 26 з його якістю. Генетичні області, пов'язані з якістю сну, також пов'язані з виробленням серотоніну – речовиною, яка регулює настрій, поведінку, сон і пов'язана з відчуттям щастя і благополуччя.

Дослідження фінансувалося Радою з медичних досліджень, в ньому взяли участь більше 90 тисяч чоловік, повідомляє neurosciencenews.com.

Для отримання точних результатів учасники носили акселерометри - наручні пристрої, які безперервно реєструють рівні активності.

Вчені виявили, що незвичайний варіант гена PDE11A впливає на тривалість сну і на його якість. Цей ген був ідентифікований як можлива лікарська мішень для лікування людей з психоневрологічними розладами, пов'язаними зі стабільністю настрою і соціальною поведінкою.

Хороший сон позитивно впливає на здоров'я, однак, все ще мало відомо про механізми зв'язку сну і самопочуття, каже старший автор дослідження, доктор Ендрю Вуд з Медичної школи Університету Ексетера.

При погіршенні сну або зменшенні його кількості зростає ризик розвитку деяких захворювань, таких як діабет, ожиріння і психічних розладів.

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