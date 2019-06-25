Максимум три години: названа нова небезпека перегляду телевізора

Низка проведених досліджень доводить, що перегляд телевізора більше трьох годин на день посилює ризики для здоров'я.

Це пов'язано з кількістю часу, проведеного в сидячому положенні, що в подальшому збільшує шанси на виникнення когнітивних проблем і може подвоїти ризик передчасної смерті. Про це повідомляє видання Medical Хpress.

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На думку автора публікації, усунути підвищені ризики можна шляхом:

скорочення часу перегляду;

збільшення кількості фізичних вправ середньої інтенсивності до 60-75 хвилин щодня.

Також допоможе проведення часу за іграми, які орієнтовані на рух, із метою зайняти час, який залишився на телевізор.

Як раніше писав MedOboz, вчені виявили, що чим більше відпусток у людини протягом року, тим менша ймовірність розвитку метаболічного синдрому.

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