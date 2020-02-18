Починаючи з кави: лікарі назвали три найшкідливіші ранкові звички

Медики перерахували три дуже шкідливі звички, з яких людина часто починає свій день.

Однією з них стало вживання кави відразу після пробудження. Про це пише видання Times Now, посилаючись на експертів.

Організм людина виробляє гормон стресу кортизол з 8 до 9 години ранку. Прийом кави провокує ще більший ріст його концентрації, що призводить до негативних ефектів. Надлишок кортизолу посилює запальні процеси. Це, в свою чергу, дає старт розвитку серцево-судинних захворювань, а також ожиріння.

"Наука прийшла до висновку, що найкращий час для пиття кави – з 10 ранку до полудня і між 2 і 5 годинами дня. Кращою і здоровою ранковою звичкою буде починати день зі склянки теплої води, вона прискорить обмін речовин, зміцнить організм", – запевняють лікарі.

Ще одна шкідлива звичка – перевіряти телефон відразу після пробудження. Це підвищує рівень стресу і провокує напругу. Медики радять залишати телефон на ніч в іншій кімнаті.

"Не перевіряйте електронні листи і текстові повідомлення, поки не закінчите зі сніданком або іншими ранковими заняттями", – пишуть експерти.

Також шкідливо вранці не робити зарядку. Не можна змушувати м'язи і суглоби швидко включитися в роботу.

"Ігнорувати розтяжку шкідливо. Користь для здоров'я від розтягування значна – це поліпшення постави, посилення кровотоку, зменшення болю і т. д. Звичка розтягуватися, вставши вранці з ліжка, дуже корисна для поліпшення самопочуття", – вважають експерти.

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