Як пити і не п'яніти: лікар дала корисні поради

Новий рік вже близько і настає пора святкових корпоративів.

Часто такі веселощі не проходять без річок алкоголю, при чому під впливом компанії вживають його навіть ті, хто зі спиртним категорично на "ви". Щоб не було нестерпно соромно перед своїми колегами після гучної вечірки, потрібно бути акуратніше з міцними напоями під час неї.

Сімейний лікар Наталія Деменко зовсім рекомендує провести свята без спиртного: ні для "хоробрості", ні для "настрою", ні для "зігрівання". Але якщо так не виходить, експерт радить читачам MedOboz скористатися деякими рекомендаціями.

На святкових корпоративах майже завжди присутній алкоголь Лапландія

Пийте багато води

Перше правило застілля зі спиртним – уникайте будь-яких газованих напоїв. Вуглекислий газ (ті самі "бульбашки") сприяють швидкому проникненню алкоголю в кров і, відповідно, миттєвому сп'янінню. А ось просту воду або інші негазовані напої (сік, узвар, компот, лимонад) – пийте в великих кількостях. Мінімум один стакан через пару хвилин після випитої чарки міцного напою або 100 мл слабоалкогольного. Також пийте воду в інтервалах між тостами.

Вода допоможе знизити концентрацію алкоголю в організмі і прискорить його виведення, тим самим запобіжить швидкому і надмірному сп'янінню.

Дотримуйтеся режиму

Намагайтеся пити не більш одного келиха або чарки алкоголю на годину. Цей часовий інтервал дозволить печінці встигати переробляти спиртне і виводити його з організму, що, знову ж таки, запобіжить сильній інтоксикації.

Тому не спустошуйте келих зі спиртним відразу після першого ж тосту, а розтягуйте вміст на якомога довше.

Їжте більше калорійних страв

Ваша фігура за це, звичайно, "спасибі" не скаже, але печінка буде вдячна. Жирні калорійний страви створюють такий собі бар'єр для алкоголю, від чого він буде засвоюватися організмом поступово, а не "наскоком". Тобто, сп'яніння все ж буде наступати, але не різко, як це зазвичай буває, а плавно, даючи вам шанс догуляти на корпоративі з гордо піднятою головою.

Додавайте лід в спиртне

Також уникнути алкогольної інтоксикації допоможе розведення спиртного водою – це знижує концентрацію шкідливого компонента в келиху, і відповідно, в організм він потрапляє також в розведеному вигляді.

Так, наприклад, додавайте в свій келих багато льоду і дайте йому час хоч трохи підтанути. Але при цьому все одно не забувайте пити по склянці води після спиртного.

Спробуйте експрес-метод

Є дослідження, які показують, що швидкому розкладанню алкоголю в організмі сприяють сухі пекарські дріжджі. Так, вчені говорять, що вони впливають на етил подібно печінці (можуть знизити вміст алкоголю в крові на 20-30%), тому вживши невелику кількість дріжджів (близько чайної ложки на склянку води) перед застіллям, можна пити спиртне, не боячись сильного сп'яніння.

Звичайно ж, цей метод викликає масу дискусій, але спробувати, при бажанні, можна.

Молоко врятує від похмілля

"Увечері добре – вранці погано" - це постулат всіх алкогольних посиденьок.

Щоб уникнути постільного режиму після вечірки, потрібно подбати про себе ще з вечора. Так, прийшовши додому, випийте склянку жирного молока, ще один – перед сном безпосередньо, і ще один – якщо прокинетеся вночі.

Справа в тому, що молоко обволакує стінки шлунка і перешкоджає швидкому всмоктуванню в них етилу. Це дозволяє печінці більш ефективно справлятися з отруйною речовиною, завдяки чому похмілля якщо і настане, то не таке важке.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які алкогольні напої вважаються найнебезпечнішими.

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