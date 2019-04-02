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/Здоровий спосіб життя

Пити багато води шкідливо? Названа смертельна небезпека

1.6тЧитати матеріал російською

Надлишок рідини в організмі згубно впливає на самопочуття і здоров'я, а також може бути смертельно небезпечним.

Фахівці наголошують, що нирки в змозі обробляти 800-1000 мл води на годину. Якщо цей показник вищий, то орган просто не справляється. Тоді з організму вимиваються вітаміни і мікроелементи, пише Medical Express.

Крім того, підвищення рівня води в організмі може спровокувати водяне сп'яніння. Воно підвищує рівень кров'яного тиску в мозку, через що зростає ризик його пошкодження.

Дослідники пояснюють, що в нирках є "сховище" для відфільтрованої води, яке забезпечує потрібну концентрацію сечі при нестачі вологи. Але якщо людина регулярно вживає багато рідини, нирки перестають "економити" і канали, створені для реабсорбаціі, з часом приходять в непридатність і перестають виконувати функцію сховища.

Пити багато води шкідливо? Названа смертельна небезпека

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Це небезпечно тим, що якщо людина в жарку погоду раптом залишиться без вологи, нирки не зможуть впоратися з ситуацією і наситити організм зекономленої рідиною. В такому випадку зневоднення настане практично миттєво.

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Також надмірна волога перенасичує клітини печінки і нирок, вони набухають і вже не так добре справляються зі своїми обов'язками. У зв'язку з цим можуть виникати набряки, що провокують підвищення кров'яного тиску в судинах. Як наслідок збою роботи серцево-судинної системи – головні болі. Волога затримується в лімфовузлах і знижується імунітет.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Запорізькій області 5-річна дівчинка впала в кому після того, як батьки напоїли її шістьма літрами води, намагаючись промити шлунок в домашніх умовах.

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