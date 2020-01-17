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Пірнати-не пірнати: експерт назвала плюси і мінуси водохресних купань

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Наближає останній з новорічних свят – Водохреща. За традицією в цей день потрібно тричі зануритися в ополонку, щоб на рік "змити" з себе всі хвороби і залучити благополуччя.

Традиції-традиціями, але багатьох зупиняє здоровий глузд: чи не призведе подібне занурення в зимову водойму до запалень і інших захворювань, які доведеться лікувати довго і болісно.

Поки ви наважуєтеся, MedOboz з'ясував у свого експерта, терапевта Наталії Гордієнко, які плюси і мінуси для здоров'я є у водохресних купань.

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Водохресні купання врятують від головного болю і повернуть гарний настрій

Информатор

Допомагають зняти головний біль

Занурення в полонку допомагає привести в тонус судини за рахунок їх скорочення. Це допомагає нормалізувати кровообіг, тим самим позбутися від головного болю, запаморочення, слабкості і болю в очах.

Очищає організм

Завдяки все тому ж тонусу судин, а також інтенсивному запуску процесу терморегуляції, в організмі прискорюється кровообіг, органи більше підживлюються киснем і паралельно очищаються від накопичених в них шкідливих речовин, зокрема, холестерину.

Рятує від вірусних інфекцій

Під час занурення в крижану воду температура тіла на пару секунд "злітає" до 40 градусів (іноді навіть трохи вище). А при такому "термоударі" віруси і бактерії гинуть повністю, або як мінімум втрачають властивості до розмноження.

Повертається гарний настрій

Ще один величезний плюс водохресних купань – вони допомагають повернути гарний настрій. Так, під час занурення в організмі відбувається інтенсивне вироблення гормонів ендорфіну і серотоніна. Саме тому вийшовши і ополонці ви будете перебувати якийсь час в стані ейфорії.

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Підвищується ризик переохолодження

Через порушення важливих правил зимових купань (наприклад, вживання спиртного, босих прогулянок по промерзлій землі і т.д.) може відбутися збій в терморегуляції організму, від чого ви легко отримаєте переохолодження з усіма наслідками, що випливають.

Може трапитися спазм судин

До хрещенськіх купань варто готуватися заздалегідь (хоча б за пару днів почати обливатися прохолодною, потім крижаною водою). Інакше організм може не витримати екстремальної зміни температур. Один із наслідків – потужний спазм судин, що може призвести до, наприклад, інсульту або бронхоспазму.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, кому категорично не можна занурюватися в ополонку.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
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