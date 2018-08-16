"Пігулка від усіх хвороб": медики назвали спосіб жити довше

Універсальним способом оздоровлення і довголіття сучасних людей є здоровий спосіб життя.
Адже відсутність будь-яких шкідливих звичок гарантує кожній людині поліпшення сну, приплив бадьорості і сил, втрату зайвої ваги, а також поліпшення загального самопочуття, зазначила виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.
"Вчені винайшли пігулку, яка здатна поліпшити ваше здоров'я і вберегти від багатьох небезпечних хвороб. Її назва - здоровий спосіб життя. Ця таблетка не коштує купу грошей і не має жодних побічних ефектів", - зазначила вона.
Супрун наголосила, що протягом останніх десятиліть найбільш поширеними захворюваннями у світі стали хронічні хвороби, які виникають через низку факторів, в основному пов'язаних із щоденною поведінкою людей.
Вона нагадала українцям, що саме спосіб життя безпосередньо впливає на його якість і тривалість. За словами в. о. голови МОЗ, головними причинами, які підвищують ризик передчасної смертності, є високий кров'яний тиск, вживання тютюну, високий рівень глюкози у крові, малорухливий спосіб життя, надмірна вага та ожиріння. У комплексі з генетичними факторами, вони викликають смертельні хвороби: серцево-судинні, онкологічні, деменцію, аутоімунні захворювання та порушення психічного здоров'я.
"Найнадійніший і доступний спосіб запобігти цим хворобам - підтримувати здоровий спосіб життя. Насправді, це дуже важко, особливо, якщо потрібні кардинальні зміни. Тому цей процес може бути тривалим і потребує великої уваги і дисципліни", - попередила Супрун.
Для того, щоб домогтися бажаного результату, вона порадила дотримуватися чотирьох важливих рекомендацій.
1. Плануйте. Зміна способу життя - тривалий процес. Тому важливо розподілити його на реальні етапи, які будуть послідовними. Ідея полягає в тому, що кожен етап є підготовкою до наступного, тому ви не повинні поспішати або пропускати етапи.
2. Ставте позитивні цілі. Найменш ефективними є підходи, засновані на негативних стимулах. Тому вчені вказують, що довготривалі зміни найбільш ефективні, коли підтримуються позитивним настроєм. Будь-яка зміна способу життя повинна бути значущою і приємною, тому слід уникати формулювань "добре" або "погано".
3. Визначайте конкретні завдання. Досягти мети легше, якщо є чітке формулювання, як, наприклад, "займатися спортом 30 хвилин кожного дня", а не просто "займатися більше спортом". Кількість завдань також має бути адекватною, адже дуже легко перевантажити силу волі й демотивуватися.
4. Слідкуйте за настроєм. Лікування основних психологічних проблем і вивчення того, як краще керувати стресом і поганим настроєм, дуже важливі для успіху. Адже люди схильні переїдати, якщо нервують. Це може перешкоджати на шляху до здорового харчування і правильного режиму дня.
"Пам'ятайте, дотримання хоча б однієї здорової звички збільшує тривалість життя на два роки. Уявіть, що буде, якщо дотримуватися здорового способу життя постійно", - оптимістично підсумувала Супрун.
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