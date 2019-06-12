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/Здоровий спосіб життя

Підбори небезпечні! Супрун розповіла, як уберегти ноги

2.2тЧитати матеріал російською

Тривале носіння жінками підборів може завдати шкоди здоров'ю ніг та спини.

Про це в Facebook написала в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. Вона зазначила, що роботодавці ні в якому разі не повинні змушувати жінок носити таке взуття.

"Ви можете носити підбори, якщо вам комфортно фізично і психологічно, а взуття при цьому має хороший супінатор, не тисне, і каблук правильно розташований посередині п'яти. Але не забувайте, що тривале носіння взуття на високих підборах може завдати шкоди здоров'ю ніг і спини, тому чергуйте красиве зі зручним", – розповіла чиновник.

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Супрун попередила, що тривале носіння високих підборів пов'язано з підвищеним ризиком виникнення наростів, мозолів, болі в м'язах і ризиком травмуватися. Деякі з цих травм дуже серйозні, як переломи гомілки, і вимагають досить тривалого лікування та реабілітації.

При цьому вона додада, що дослідження вчених показало, що високі підбори підвищують упевненість в жінках.

"Високі каблуки можуть міняти механіку ходи. Якщо носити їх постійно, це призводить до збільшення жорсткості ахіллового сухожилля і скорочення литкових м'язів. Тривале носіння високих підборів може знизити ефективність м'язів при ходьбі і збільшує ризики травм", – підкреслила вона.

Підбори

Підбори

Також підбори негативно впливають на коліна, через що збільшується ризик появи дегенеративних змін в суглобах і появи остеоартрозу.

Також на високих підборах значно збільшується тиск на стопи. Чим вище підбори, тим сильніше тиск. Наприклад, носіння підборів заввишки в 7,5 см підвищує тиск на передню частину стопи на 76%.

Ще підбори збільшують ризики появи вальгусной деформації стопи - коли кістка великого пальця стопи виходить з суглоба, а пальці з'єднуються, і можуть сприяти виникненню болю в спині.

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"Якщо ви схильні до набряків, то вузька взуття рано чи пізно почне пережимати судини, і може натерти ногу до крові. Щодо набряків слід проконсультуватися з кардіологом, щоб виявити причину і призначити лікування. Поки вам не стало краще, слід утриматися від "красивою" взуття", – підсумувала Супрун.

Як повідомляв OBOZREVATEL, причиною болів в спині і, в подальшому, проблем з хребтом, може бути стоптане взуття.

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Особа
Уляна Супрун
Теги
здоров'яжінкимедицинахвороби
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Ткачева Александра
Ткачева Александра
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