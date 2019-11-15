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Під загрозою мозок і кишечник: названа нова небезпека цукру

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Наявність цукру в раціоні провокує розвиток ранньої деменції і підвищує ризик розвитку запальних захворювань кишківника.

До такого висновку прийшли вчені з Університету Альберти, передає Scientific Reports. Причому згубний ефект настає всього через два дні вживання цукру.

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Дослідження проводилися на лабораторних мишах. Їх розділили на дві групи: одних годували звичайною їжею, без цукру, інші ж стали отримувати половину поживних речовин з сахарози. Після у піддослідних штучно викликали коліт. У гризунів, які харчувалися сахарозою, пошкодження кишкової тканини були в значній мірі більш виражені.

Наявність цукру провокує розвиток хвороботворних бактерій в травній системі людини. Велика кількість цукру в раціоні збільшує проникність кишечника. Це потім призводить до розвитку більш серйозних захворювань інших органів, зокрема хвороби Альцгеймера і Паркінсона.

Цукор виявився небезпечний для мозку

Цукор виявився небезпечний для мозку

Дело

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Супрун повідомила, що цукор краще замінити фруктами, а не медом, патокою, фруктозою, коричневим цукром, кленовим або агавовим сиропом.

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Автор
Анатолій Запорожський Анатолій Запорожський
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