Під силу кожному: лікар дала 8 порад для підтримки імунітету

Щоб організм впорався з імовірною атакою коронавірусу COVID-19, потрібно подбати про імунітет – відмовитися від звичок, які завдають йому шкоди, і звернути увагу на те, що його зміцнює.

Кардіологиня Анна Солощенко каже, що на силу імунітету впливає здоровий сон, помірні фізичні навантаження, раціональне харчування тощо.

Отже, які ж заходи приведуть до підвищення імунітету і чому вони так важливі?

– Повноцінний сон в правильний час. "Спати потрібно не менше 7-8 годин на добу, в тиші, в темряві (а не при світлі), в добре провітреній кімнаті, а оптимальна температура повинна бути 18-19 градусів (краще тепло укутатися). І найважливіше – час сну. Найкорисніший сон – до півночі, тому лягайте раніше, не засиджуйтеся", – наполягає лікарка.

– Важливе значення має вологість, температура, вентильованність повітря в приміщенні, де ви знаходитесь. "В умовах карантину це набуває величезного значення – адже ми весь час перебуваємо вдома", – зазначила експертка, рекомендуючи якомога частіше провітрювати будинок.

Здорове харчування і правильний сон - важливі умови для формування міцного імунітету City

– Фізична активність має величезне значення. "Шкода, що в умовах карантину ми обмежені, але робити зарядку ніхто не заважає. Бракує інструктора – беріть відеоуроки відомих тренерів. Час буде витрачено не дарма", – говорить Солощенко.

– Харчування. За словами доктора, те, що ми їмо, або захищає і годує наших основних захисників (корисні бактерії, мікробіом), або, навпаки, вбиває або послаблює їх. Так що не забувайте підтримувати своїх "охоронців" – вони люблять свіжі овочі і ягоди, продукти, що містять багато клітковини (бобові, цільнозернові каші і т.д.). Крім того, вона зазначила, що захисники-бактерії вимагають, щоб їм регулярно посилали "підмогу" – такі ж корисні бактерії, як і вони самі. "На жаль, все більше доказів того, що в кисломолочних продуктах їх занадто мало. Зате їх повно в квашених овочах, можливо вони також є в "живому" квасі – тобто, всюди, де йде процес "закваски", – уточнила лікарка.

– Позитивні емоції, дотримання режиму дня, відпочинок, достатній час для хобі і спілкування з близькими також підвищують імунітет. Карантин - дуже вдалий час для цього.

– Достатнє вживання води. "Саме чистої води, а не соків-компотів-морсів. Вітаміни краще отримувати зі свіжими овочами, ягодами, несолодкими фруктами, а ось пити потрібно воду. Зверніть увагу на важливий показник - мінералізацію води, яку ви п'єте. Бажано, щоб мінералізація була в межах 0,3-0,7. Цей показник завжди вказано на пляшці", – підкреслила експертка.

– Миття рук, продуктів, дотримання гігієни тіла і оточуючих вас предметів - теж необхідна підтримка для захисту від вірусів та інфекцій. "Як я вже говорила, нашому мікробіому потрібна постійна доставка "друзів". А ось потрапляння "ворогів" з немитих рук, продуктів харчування або предметів – може погубити наших доблесних захисників. До речі, карантин гарний час для того, що ви напевно давно відкладали – можна нарешті не поспішаючи і в задоволення навести блиск, чистоту і порядок вдома. Часте вологе прибирання теж не завадить", – говорить Солощенко.

– Підтримка нормальної ваги. Надлишкова маса тіла знижує імунітет і захисні властивості організму. Тому лікар радить не налягати на їжу під час карантину, в умовах обмежених фізичних навантажень, інакше зайві кілограми не змусять на себе чекати.

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