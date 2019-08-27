Перша смерть від електронних сигарет і вейпів: Супрун назвала небезпечні симптоми

У штаті Іллінойс (США) зафіксували першу смерть від важкої хвороби легень серед людей, які використовували електронні пристрої для куріння чи вейпи. Схожі захворювання виявили й у сотень інших американців: вони поскаржилися на кашель, задишку, втому, блювоту та діарею.

Про це написала виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook. Пацієнт помер внаслідок розвитку серйозної респіраторної хвороби.

Захворювання пов’язали саме із використанням електронних пристроїв. Також CDC повідомило, що протягом 2 місяців у 22 штатах було зафіксовано близько 193 схожих випадків.

В.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун розповіла про смертельний випадок

Так, усі люди, у яких виявили симптоми хвороби, розповіли про регулярне або нещодавнє використання таких пристроїв. Вони поскаржилися на кашель, задишку та втому, у деяких випадках – блювоту і діарею. А у найважчих – ішлося про пошкодження легень.

Доказів, що ці симптоми мали інфекційне походження не було, проте незрозуміло, чи мали усі випадки одну причину чи це різні захворювання з подібними ознаками. Але потенційну загрозу побачили у речовинах, які входять до складу рідин для заправки вейпів та інших електронних пристроїв для куріння.

Міністерство охорони здоров'я України запропонувало на законодавчому рівні ввести визначення електронних сигарет, регулювати вміст компонентів, зокрема ароматизаторів, та обмежити продаж тютюну. Відповідний законопроект уже пройшов громадське обговорення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США зафіксували перший випадок смерті від важкої респіраторної хвороби, яка була спровокована курінням електронної сигарети.

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