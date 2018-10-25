''Перемикає'' мозок: названа нова небезпека алкоголю

Алкоголь викликає зміни в роботі дофамінових рецепторів людини, порушуючи роботу гіпокампу - центру пам'яті мозку, - і заважаючи формуванню довгострокових спогадів.

Про це заявили американські вчені, передає Neuron. З'ясувати, чому люди часто не можуть згадати, що вони робили під час і після вживання великої кількості алкогольних напоїв, допомогли спостереження за п'яними мушками-дрозофілами.

"Мене давно цікавило, чому наркотики та спиртне викликають приємні відчуття, незважаючи на те, що це нейротоксини. І спирт, і опіати, і кокаїн викликають ломку, похмілля й інші неприємні відчуття, однак чомусь ми пам'ятаємо про задоволення, а не про ці проблеми. Ми намагалися зрозуміти, чому це так", - розповідає Карла Каун із Брауновського університету (США).

Біологи вбудували в геном мушок спеціальні ділянки ДНК, що дозволяють стежити за активністю генів і вибірково відключати їх.

Як виявилося, спирт міняв роботу гена Dop2R у нейронах у центрі пам'яті мушок, змушуючи клітини "переключитися" на інший тип Dop2R.

Dop2R формує рецептори дофаміну, гормону задоволення, і ця ділянка ДНК містить у собі кілька "програм" зі складання різних версій цього рецептора. При цьому швидкість перемикання між різними Dop2R залежала від кількості алкоголю.

"Якщо аналоги Dop2R у клітинах людини працюють так само, то келих вина буде порушувати їх роботу приблизно на годину. Якщо ж випити втричі більше, то робота центру пам'яті буде підірвана протягом доби", - заявила Каун.

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