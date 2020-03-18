Папа Франциск дав поради на час карантину

Папа Франциск в інтерв'ю розповів, на що важливо звернути увагу під час карантину в період епідемії коронавіруса COVID-19. Він закликає знайти розраду в маленьких радощах, яким раніше не надавали значення, приділяти більше уваги і піклуватися про рідних і близьких.

"У ці важкі дні ми можемо робити маленькі, конкретні жести, що виражають близькість і щирість по відношенню до близьких нам людей, ласку для рідних і улюблених людей. Це важливі, вирішальні жести, які дуже потрібні в такі дні", - сказав Папа Франциск в інтерв'ю, передає La Repubblica.

Папа Франциск закликав бути ближче до сім'ї Газета

Відзначається, що Папа Франциск знаходиться у Ватикані, уважно стежачи за новинами про надзвичайну ситуацію з коронавірусом. Два дні тому він відправився молитися в Санта-Марія-Маджоре і до церкви Сан-Марчелло-аль-Корсо. "Я попросив Господа зупинити епідемію, зупинити її своєю рукою", – розповів Папа Римський.

За його словами, в такі дні кожен повинен зрозуміти, наскільки важливі навіть невеликі жести уваги до близьких, сім'ї, друзів. "Ми повинні розуміти, що в таких маленьких речах таїться справжній скарб. Такі жести ніжності, прихильності, співчуття часто губляться в метушні повсякденного життя, але, тим не менш, вони дуже важливі. Наприклад, приготуйте обід, обійміть, зателефонуйте своїм рідним – це все не складно, але наповнює життя змістом", - зазначив він.

Він зазначив, що обставини, що склалися – це привід вийти на новий рівень спілкування зі своїми рідними. "Багато сімей часто обідають разом в повній тиші, тому що кожен зайнятий чимось своїм: батьки дивляться телевізор, а діти - зайняті в мобільних телефонах. Вони схожі на монахів, всі ізольовані один від одного. Тобто, немає спілкування, в той час, коли так важливо слухати один одного, щоб зрозуміти потреби і бажання близьких", - зазначив Папа Франциск.

Також він подякував усім тим, хто знаходиться на передовій, і закликав підтримувати людей, які втратили своїх близьких.

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