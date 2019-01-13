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Ожиріння і "всохлий" мозок: знайдений зв'язок

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Підтягнуті люди перевершують в обсязі мозку людей із зайвою вагою, зокрема тих, у кого є складки на животі.

До такого висновку прийшли дослідники з Університетського коледжу Лондона і Університету Лабфоро, пише EurekAlert.

У дослідженні взяли участь 9 652 добровольця старше 55 років. З них у 19% була зайва вага. Експерти враховували такі показники, як індекс маси тіла, співвідношення об'єму талії і стегон і загальну масу жиру.

Крім того, випробовувані вказали в анкеті свій вік, рівень артеріального тиску, ставлення до куріння і фізкультури.

Ожиріння і "всохлий" мозок: знайдений зв'язок

Medical Note

Потім вчені досліджували роботу мозку кожного добровольця за допомогою МРТ і з'ясували, що обсяг мозку був нижче у тих, хто страждав ожирінням.

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Дослідники відзначають, що сіра речовина включає клітинні тіла нейронів і зосереджено в корі великих півкуль, корі мозочка і в глибинних структурах головного мозку, які беруть участь в процесах самоконтролю, м'язового контролю та роботі когнітивних функцій. Йому протиставляється біла речовина, що складається головним чином з пучків аксонів.

Експерти підкреслили, що на даний момент складно сказати, в чому причина такої кореляції: ожиріння призводить до всихання мозку, а зменшення його обсягу сприяє набору зайвої ваги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені прийшли до висновку, що всього один укол білка допоможе запустити жироспалюючі процеси в організмі.

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