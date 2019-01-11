Отруюють організм: названі небезпечні предмети побуту та гігієни

Вчені з наукових центрів США повідомили про небезпеку, пов'язану з використанням зубної нитки і деяких інших звичних багатьом предметів гігієни і побуту.

Зокрема, нова робота показала, що "помічниця" зубної щітки може занести в організм людини токсичні хімічні речовини, передає Еurekalert.

Йдеться про пер- і поліфторалкільні з'єднання (ПФАС). Ця група включає безліч різнорідних речовин, стійких до впливу тепла, води або масел.

Автори дослідження пояснюють, що ПФАС використовуються в низці споживчих товарів, включаючи упаковку для фастфуду, антипригарне тефлонове покриття для посуду, водонепроникне покриття для одягу, а також стійке до забруднень покриття для килимів, меблів і так далі. Подібні речовини можуть потрапити в організм разом з їжею, питною водою або повітрям.

Сьогодні виробники досить часто використовують ПФАС, і фахівці цим вкрай стурбовані, адже речовини з цієї групи мають властивість біоакумулюватися, тобто накопичуватися в крові і внутрішніх органах. Це веде до безлічі проблем зі здоров'ям, серед яких затримка статевого дозрівання, підвищений рівень холестерину, зниження імунітету, захворювання щитовидної залози, рак нирок і яєчок, народження недоношених дітей.

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Під час нової роботи вчені проаналізували зміст 11 різних хімікатів з групи ПФАС у зразках крові, взятих у 178 жінок середнього віку.

Результати аналізів крові медики порівнювали з даними опитувань, в яких учасниці повідомляли про свої звички. Всього розглядалося дев'ять "поведінкових факторів ризику", які могли привести до більш високого вмісту токсичних хімікатів у крові.

Виявилося, що у жінок, які використовували зубну нитку, рівні деяких з'єднань з групи ПФАС були вищими в порівнянні з тими, хто не користувався ниткою.

Щоб підтвердити взаємозв'язок, експерти перевірили низку зубних ниток, представлених на споживчому ринку, на наявність маркерів ПФАС. Виявилося, що продукція деяких відомих брендів дійсно містить токсичні "тефлонові" з'єднання. Вчені відзначають, що на це слід звертати увагу при виборі зубної нитки.

Крім того, фахівці попереджають про те, що підвищений вміст токсинів в організмі може бути пов'язаний і з іншими звичками. Серед них, наприклад, часте вживання неочищеної питної води або їжі з картонних контейнерів. Також шкідливі речовини можуть потрапити в організм при прибиранні – з килимів або меблів, що мають "брудостійке" покриття.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені назвали найшкідливіший для здоров'я продукт.