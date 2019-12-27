Отруєння "паленкою": лікарка розповіла, як розпізнати і як врятуватися

Від придбання неякісного спиртного не застрахований ніхто. І йдеться навіть не про безакцизний товар "просто з заводу", а про справжню отруту на основі метилового спирту, здатну вбити.

"Відрізнити фальсифікат від оригінального товару дуже важко. "Майстри" навчилися добре маскувати свій товар під оригінальний, тому звичайний споживач навіть не здогадається про підставу, адже і етикетка, і упаковка, а також смак і запах такого алкоголю нічим не відрізнятиметься від оригіналу, – розповіла MedOboz завідувачка відділенням екстреної медичної допомоги Ірина Корчева. – Видадуть фальсифікат тільки небезпечні симптоми, що з'являться після його вживання – "мушки" перед очима, різкий головній біль тощо".

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Від надання першої допомоги може залежати, чи виживе людина Газета

За словами лікарки, отруєння сурогатом вимагає негайної реакції, оскільки воно несе високий ризик летального наслідку. Тому вона рекомендує запам'ятати симптоми отруєння метиловим спиртом і заходи першої допомоги, які потрібно надати до приїзду бригади швидкої.

Основні ознаки

Корчева наголосила, що симптоми отруєння сурогатним алкоголем можуть проявитися не відразу. Якщо порція була невеликою, ознаки можуть з'явитися і на другу-третю добу після розпивання спиртного у вигляді головного болю, запаморочення, болю в кінцівках і погіршення зору. В такому разі не варто списувати все на погоду чи переїдання. Ідіть до лікарні і повідомте про те, що ви пили, коли, а також що саме вас турбує.

Зазвичай під час бурхливого застілля "паленка" вже за годину-дві спровокує пульсацію у скронях, різкий головний біль, запаморочення свідомості, порушення зору (спалахи світла, темні плями, розпливчастість, двоїння тощо), а також координації рухів. За таких проявів терміново треба викликати невідкладну допомогу, а до прибуття лікарів вжити заходів першої допомоги, оскільки смертельний токсин швидко всмоктується в кров і провокує в організмі небезпечні для життя незворотні процеси.

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Три кроки до порятунку

Отже, найперше до приїзду медиків зробіть промивання шлунка великою кількістю теплої води із сіллю (2 ложки солі на три літри рідини). Такий розчин не дасть токсину всотатися у стінки шлунка. "Заливайте" воду до появи рясної блювоти. Провокуйте цей процес доти, доки не вийде весь вміст.

Якщо вода не допомагає, треба притиснути пальцями або ложкою корінь язика, при цьому дихати ротом, а не носом – така стимуляція викличе блювотний рефлекс.

Після прочищення шлунка прийміть сорбент (краще у вигляді пасти, а не таблеток). Такий засіб швидше і надійніше "збирає" на себе токсини і швидше їх виводить з організму.

Наступний важливий крок – прийом антидоту. Головним нейтралізатором метилового спирту є етиловий спирт. Випийте 50 мл 30% розчину етанолу і ляжте у затемненому приміщенні до приїзду медиків.

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