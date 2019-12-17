Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Блоги - Здоровий спосіб життя

Микола Букатар
Микола Букатар
Майстер оздоровчих практик: лікування хребта і суглобів. Даосська йога. Мануальна терапія Всі статті автора

Основа долголетия: роль кишечника в биологическом возрасте человека

3.3т
Читати матеріал російською

Привет, друзья!

Далеко не многие знают об истинной важности и роли кишечника, о влиянии его на биологический возраст и состояние всего организма. Именно об этом и пойдет сегодня речь.

Причина старения организма заключается в том, что из кишечника поступают в кровь токсические продукты бактериального распада, которые постоянно всасываются из толстого кишечника в кровь.

Среди них есть и очень токсические вещества, которые током крови приносятся к мозгу и другим внутренним органам.

Это и служит одной из главных причин преждевременного старения, усталости и возникновения многих проблем со здоровьем и внешним видом (включая преждевременное увядание и старение кожи).

Новини
Секрет молодости: способность, которая есть у всех

Таким образом,чтобы снизить биологический возраст и омолодить свой организм нужно в первую очередь заняться именно кишечником и нормализацией всех процессов происходящих в нем.

Для этого я рекомендую вам следующие методы, которых придерживаюсь сам :

- Ранний подъем:

как мы знаем, время активности работы энергетического канала толстого кишечника с 5-7 утра, вот почему я встаю каждое утро в 5 утра.

- Регулярное питье качественной воды:

начинайте своё утро не с кофе или чая, а со стакана тёплой воды, которая необходима для каждой клетки нашего организма и эта же вода помогает очищать наш кишечник.

- Правильное питание!

И самое главное - это:

- упражнения даосских практик Хонг за Вьетнам, в которых акцент выстроен на работу именно с кишечником для здоровья и молодости.

Благодаря выполнению этих дыхательных упражнений мы улучшаем перильстатику кишечника, что в свою очередь помогает выведению токсинов и шлаков из кишечника, а также запускаем работу лимфатической системы кишечника, что особенно важно, так как именно в кишечнике находится самое большое количество лимфоузлов, внутри которых происходит уничтожение грибков паразитов и бактерий.

Новини
Как восстановить и укрепить иммунитет: открываю секрет

Теперь вы понимаете, почему Даосские практики славятся своим омолаживающим эффектом и долголетием - так как опираются на знания и мудрость тысячелетий.

Сегодня для того чтобы быть здоровым, молодым и энергичным вы можете зарегистрироваться в моей онлайн школе даосских оздоровительных практик и выполнять упражнения вместе со мной, не выходя из дома, в любое удобное для вас время.

Надеюсь, эта информация была для вас полезна:).

Будьте здоровы , красивы и молоды!

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Микола Букатар Микола Букатар
Тег
довголіття
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
13
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини