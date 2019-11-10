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Осіння втома і хандра: дієтолог назвала несподівані причини

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Причини скарг на втому, млявість і депресію восени можуть бути пов'язані не тільки зі зміною пори року, але і з рядом інших, більш серйозних факторів.

Про це в Instagram повідомила дієтолог Кляуз Вікторія. При цьому вона підкреслила, що не можна по одній скарзі, аналізу або симптому призначати лікування.

Осіння втома і хандра: дієтолог назвала несподівані причини

https://www.inmedica.lt/

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Недосипання

Через ранні сутінки ми починаємо вечора проводити вдома за комп'ютером або в соціальних мережах, причому засиджуємося до глибокої ночі і отримуємо недосип, зазначає дієтолог. За її словами, недосип є першою причиною втоми, причому "думати, що "відіспатися на вихідних" в результаті виправить ситуацію, велика помилка, бо це лише погіршить ситуацію", стверджує експерт. За її словами, наш мозок "любить рутину", для нього важлива сталість, тому зміна режиму кожні 5 днів – це зайвий стрес, а не відпочинок.

Дефіцит заліза

Якщо до симптомів "я втомилася" додається "постійно мерзну", "у мене синці під очима", варто як мінімум виключити брак заліза, запевняє дієтолог.

Щитовидна залоза

"Те саме "немає сил" плюс порушення сну, проблеми зі зниженням ваги, "емоційні вибухи" на рівному місці, а також випадання волосся, сухість шкіри можуть бути пов'язані з роботою щитовидної залози", – підкреслює експерт.

Інсулінорезистентність

Інсулін допомагає глюкозі "перейти" з крові в клітини, і якщо чутливість клітин до інсуліну знижується, то і "палива", глюкози, вони не отримують, а коли енергії немає – бути втомі, зазначає дієтолог.

Авітамінози

"Один із частих дефіцитів, який буде розвиватися в осінньо-зимовий період, це недолік вітаміну Д. Недолік складно заповнити тільки їжею, а ось дозу потрібно підбирати, виходячи з аналізів і ніяк інакше. Надлишок вітаміну Д також шкідливий, як і недолік", – резюмує Вікторія Кляуз.

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"Причин втоми набагато більше, я вказала лише найчастіші. Також нагадаю, що цей пост не керівництво з самодіагностики, і тим більше з лікування. Адже не можна по одній скарзі, аналізу або симптому призначати лікування. Нехай вас не торкнеться осіння хандра", – зазначила дієтолог.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL описував поради дієтолога, яка розповіла, що в зимовий час під час дефіциту вітамінів потрібно багато вживати сухофруктів, і описала, як правильно вибрати правильні продукти.

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Тема
здоров'я
Місце
Україна
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