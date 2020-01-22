Онколог Стіва Джобса розповів, як зберегти здоров'я у великому місті

Лікар-онколог Стіва Джобса перерахував правила, які допоможуть людям зберегти здоров'я у великому місті.

Засновник Інституту трансформативності медицини імені Лоуренса Дж. Еллісона в Університеті Південної Каліфорнії Девід Агус порадив проводити час на природі, в лісі або в парку, а також більше рухатися, передають РІА Новини.

"Ми фактично живемо за рахунок м'язових скорочень. Тому рухатися для здоров'я просто необхідно", – підкреслив він.

Мегаполіс zn.ua

Лікар також нагадав про важливість відпочинку і порекомендував йому приділяти мінімум 30 хвилин в день. За його словами, невелика перерва необхідна, щоб знизити рівень стресу, що накопичився за день.

Ще одним принципом життя в мегаполісі Агус назвав дотримання режиму. Він порадив їсти тричі на день. Легкий перекус, за його словами, може змінити метаболізм.

"Як наслідок, з'являється зайва вага, знижується активність мозку", – пояснив Агус.

Лікар також нагадав, що потрібно лягати спати і вставати в один і той же час.

Раніше OBOZREVATEL писав, що відома телеведуча каналу "1+1" Алла Мазур вперше розповіла про свою боротьбу з онкологічним захворюванням.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!