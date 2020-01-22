Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Здоровий спосіб життя

Онколог Стіва Джобса розповів, як зберегти здоров'я у великому місті

766
Читати матеріал російською

Лікар-онколог Стіва Джобса перерахував правила, які допоможуть людям зберегти здоров'я у великому місті.

Засновник Інституту трансформативності медицини імені Лоуренса Дж. Еллісона в Університеті Південної Каліфорнії Девід Агус порадив проводити час на природі, в лісі або в парку, а також більше рухатися, передають РІА Новини.

"Ми фактично живемо за рахунок м'язових скорочень. Тому рухатися для здоров'я просто необхідно", – підкреслив він.

Новини
"Якщо ви дивитеся, значить, я помер": з'явилося трагічне послання хворого на рак онколога з Росії

Мегаполіс

Мегаполіс

zn.ua

Лікар також нагадав про важливість відпочинку і порекомендував йому приділяти мінімум 30 хвилин в день. За його словами, невелика перерва необхідна, щоб знизити рівень стресу, що накопичився за день.

Ще одним принципом життя в мегаполісі Агус назвав дотримання режиму. Він порадив їсти тричі на день. Легкий перекус, за його словами, може змінити метаболізм.

"Як наслідок, з'являється зайва вага, знижується активність мозку", – пояснив Агус.

Лікар також нагадав, що потрібно лягати спати і вставати в один і той же час.

Раніше OBOZREVATEL писав, що відома телеведуча каналу "1+1" Алла Мазур вперше розповіла про свою боротьбу з онкологічним захворюванням.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "здоров'я" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Карина Бондаренко
Тема
здоров'я
Особа
Стів Джобс
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
1
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини