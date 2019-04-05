"Как похудеть быстро? Где найти пошаговую инструкцию?" - довольно частые вопросы. Ну что ж, хотите инструкцию - ловите. Только помните, что исполнять безоговорочно нужно каждый пункт.

1. Режим дня

Без соблюдения правильного режима дня здорового похудения не ждите. Вам же не нужна обвисшая кожа, синяки под глазами и возврат потерянных килограммов уже через неделю после курса? Тогда:

до завтрака выпивайте 300-500 мл горячей воды

делайте утреннюю зарядку

принимайте пищу в одно и то же время (завтрак с 6 до 8 утра, обед с 11 до 13, ужин с 16 до 18)

ложитесь спать в 22:00, вставайте в 6-7 утра даже на выходных

перед отходом ко сну минимум за час отключите все гаджеты, настройтесь на сон, прогуляйтесь на свежем воздухе

2. Питание

Новини Как привести себя в форму за месяц без диет и голодовок

Понятно, что без корректировки питания скинуть ненужные килограммы будет сложно. Поэтому:

забудьте про сладости, хлеб, фастфуд, жирную и жареную пищу (замените на фрукты, запеченные блюда и витаминные салаты)

делайте перерывы между приемами пищи 3-5 часов, а если "сосет под ложечкой" добавляйте перекусы – фрукты, овощи, сухофрукты, протеиновые батончики

пейте за полчаса до еды и через 1-2 часа после, всего 1,5-2 литра воды в день (сюда не входят чаи, кофе, компоты и т.д.)

3. Спорт

Чтобы мышцы не обвисли, а тело приобрело рельеф, без спорта не обойтись:

каждый день ходите 10 000 шагов и более, лучше на свежем воздухе

3-5 раз в неделю посещайте спортзал или проводите полноценные (45 минут – 1,5 часа) тренировки дома, чередуя кардио и силовые нагрузки

4. Дополнительные процедуры

Добавьте косметические процедуры:

запишитесь на курс массажа

делайте обертывания

используйте контрастный душ, душ шарко

каждую неделю ходите в баню

5. Забудьте о похудении

Дайте себе установку, что вы просто совершенствуетесь, улучшаете образ жизни, чтобы стать еще стройнее, красивее и счастливее. Поддерживайте позитивный настрой и не корите себя, если что-то идет не по плану.

Сделайте фото и замеры перед началом ваших изменений, а потом на месяц отдайте весы и измерительную ленту соседям, чтобы не было соблазна по 100 раз на дню контролировать свое преображение. Не нужно. А через месяц соблюдения всех перечисленных правил просто сравните "до" и "после".

Еще больше про здоровый образ жизни здесь и здесь.

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