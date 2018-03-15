Олег Винник розповів, як схуд на 12 кг і перекачався

Зірки естради завжди намагаються постати перед нами в своєму кращому вигляді. Тому всі ми вважаємо, що вони ідеальні з народження. Однак поза сценою насправді у них протікає таке ж життя - з вічною боротьбою за стрункість і красу.

Кумир багатьох жінок Олег Винник, розповів в інтерв'ю Beauty.ua про те, як він харчується, як тренується і які невдачі з ним відбувалися на шляху до красивого тіла.

За словами співака, всюди, куди б він не прямував, його супроводжує фітнес-тренер. Персональний фітнес-коуч складає для нього спеціальні програми тренувань і контролює сам процес.

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"В ефективних тренуваннях важливо, щоб вони були правильно складені і викликали інтерес. Якщо є можливість - тренуюся на природі, немає - в спортзалі", - зазначає Винник.

Олег Винник Соцмережі

Артист розповів, що його тренер часто змушений зупиняти свого підопічного під час виконання програм.

"Я досить фанатичний, тому якщо мене вчасно не зупинити, можу накоїти чогось. Наприклад, перекачатися так, що потім в джинси не влізу", - сміється співак.

Так, в житті Олега Винника вже був подібний досвід, коли він займався бодібілдінгом.

"Я регулярно ходив на тренування і старанно займався, спостерігав, як змінюється моє тіло, як вимальовується рельєф, і, як будь-якій нормальній людині, мені це подобалося. Але помітивши, що перетворююся на качка, у якого руки не згинаються через величезні м'язи , і хода нагадує робота, вирішив зупинитися", - зазначив виконавець.

Був у "фігурному" досвіді Винника й досвід стрімкого схуднення. Поставивши собі за мету (правда, не називаючи причини), він втратив близько 12 кілограмів протягом майже місяця.

За його словами, допомогли в цьому тренування шість днів в тиждень і білкова дієта.

При цьому співак закликає тих, хто хоче взяти з нього приклад, бути акуратніше, адже все, що ми робимо зі своєю фігурою, неодмінно відбивається на стані здоров'я в перспективі. Якщо перестаратися, то можна пошкодувати.

Олег Винник Соцмережі

"У якийсь момент можна переступити ту лінію, коли можеш сказати собі "стоп": перестаєш себе бачити з боку і постійно вважаєш, що потрібно продовжувати худнути. Хоча зайвої ваги насправді вже немає. І тоді починаються проблеми, які вже складно виправити навіть за допомогою професіоналів ", - зазначає Винник.

Зараз же селебріті тренується в помірному режимі і більше уваги приділяє здоровому харчуванню. Так, за його словами, кожну зайву калорію потрібно відпрацьовувати, щоб не втратити баланс.

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