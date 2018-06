Сила воли – это ресурс. Когда мы рождаемся ее почти нет. В детстве ее совсем мало, и мы уже сильно отличаемся между собой по ее запасу. Пример тому - дети из зефирного эксперимента, некоторые из которых смогли усидеть наедине с зефиром 15 минут, а некоторые не смогли и минуты. С возрастом резерв силы воли возрастает, но она все равно остается величиной исчерпываемой. Если мы тратим ее на одно, ее может не хватить на другое. Когда мы делаем выбор, мы активно используем ресурс силы воли. Пол часа перед шкафом с одеждой утром, или перед меню в ресторане – и вы уже устали. А чем больше у вас выбор, тем менее вы удовлетворены результатом своего выбора. Один из секретов счастья заключается в том, чтобы прикладывать силу воли только там, где она действительно необходима, а в остальном положиться на других людей и удачу.

У большинства людей в отношении вопросов ограничения питания сила воли совсем слаба. Исследования показывают, что уровень самоконтроля в вопросах питания в два раза ниже, чем в других сферах человеческой жизни.

В надоевшем всем эксперименте с зефиром и нетерпеливыми детьми, дети, которые были самыми нетерпеливыми и долго не думали перед вкушением зефирки, через 30 лет имели больший вес. Но это о врожденном ресурсе силы воли. Он у людей слегка разнится и влияет на полноту очень слабо.

Тех, кто сидит на диете, очень просто от этой диеты отвлечь. Если показывать вам веселые картинки вы съедите на 30% больше конфет, чем если будете наедине с конфетами. Количество нечаянно съеденных конфет сильно увеличивается при просмотре картинок если вы в этот период жизни сидите на диете, и конечно же осознанно понимаете, что конфет вам вообще-то нельзя. Сила воли куда-то пропадает, когда мозг отвлекается. А это происходит постоянно.

Диетологи вообще большие изобретатели по части гуманных экспериментов. Раньше они говорили человеку, что его скоро ударят током, а в ожидания этого он может поесть мороженное. В ожидании ложно обещанного тока испытуемые испытывали стресс, а экспериментаторы замеряли сколько мороженного первые слижут за это время. Те, кто по жизни сидели на диете грызли мороженное интенсивней, видимо предполагая, что последний раз в жизни. Под действием стресса, приверженцы особых режимов питания употребляют более калорийную и жирную пищу. Что изрядно компенсирует их достижения в похудении.

Сила воли - лимитирована и исчерпываема. По крайней мере для тех, кто именно так и думает простое введение глюкозы улучшает показатели силы воли. Для тех, кто думает, что она постоянна, подобные инъекции не помогают. Запасы силы воли и их ограниченность активно обсуждаются. Но, что точно помогает увеличить тот резервуар, куда эта сила воли помещается – это спорт и регулярные физические упражнения. Даже несложные упражнения, требующие самоконтроля, улучшают этот же самый самоконтроль во всех остальных сферах жизни.

