Новорічна аптечка: лікарка підказала, чим запастися

У святкові новорічні дні, як і в будь-які інші, ніхто не застрахований від погіршення самопочуття чи якихось травм.

Водночас не завжди є можливість вискочити в аптеку за ліками (якщо, наприклад, трабл трапився вночі). На такий випадок у вас має бути зібрана "святкова" аптечка, в якій знайдуться засоби на більшість незапланованих ситуацій.

Що в неї покласти, MedOboz підказала заввідділенням екстреної медичної допомоги Ірина Корчева.

Підготувати аптечку краще заздалегідь 24

Засіб від опіків

Бенгальські вогні, свічки і феєрверки – це не просто красиво, але й "гаряче". Тому така прикраса свята з легкістю може залишити відбиток у вигляді опіку на руках, ногах тощо. За важких травм, звісно ж, потрібно викликати невідкладну допомогу. Але якщо опік несуттєвий, то достатньо промити травмоване місце прохолодною водою, потім тонким шаром нанести протиопіковий засіб (крем, мазь, спрей тощо.) на основі тваринного жиру або пантенолу.

Льодяники від кашлю

І потрібні вони не для того, щоб лікуватися в новорічні свята від ангіни чи бронхіту. Річ у тім, що під час застілля, коли всі їдять, п'ють і розмовляють водночас, цілком можливо й вдавитися. І така несподіванка завжди супроводжується різким приступом сильного кашлю і подальшого ріжучого болю в області дихальних шляхів. Врятуватися від ньго допоможуть саме пом'якшувально-заспокійливі ліки від кашлю і болю в горлі.

До речі, якщо хтось поперхнувся і чужорідне тіло "застрягло" в дихальних шляхах, потрібно надати допомогу, щоб не допустити асфіксії. Отже, встаньте за спиною потерпілого, обхопіть його руками. Стисніть одну руку в кулак і тим боком, де великий палець, покладіть на живіт під грудною кліткою, долоню другої руки розмістіть на кулаці, і швидким поштовхом вгору вдавытье кулак в живіт.

А після вже, коли минув гострий напад кашлю і задишка, дайте потерпілому ментоловий льодяник – м'ята швидко зніме набряк дихальних шляхів, що виникає в такому разі.

Препарат від метеоризму

Здуття і різкий біль в животі можуть початися через газовані напої, змішування непоєднуваних продуктів (солодкого і солоного, наприклад), переїдання та ін. Від такого відступу від правил харчування в шлунку утворюються бульбашки газу, які провокують здуття і різкий ріжучий біль в животі – метеоризм.

Не потрібно терпіти цей неприємний стан – випийте спеціальний препарат, наприклад, на основі симетикону (по інструкції). Протягом 20 хвилин він виведе з організму зайві гази.

Ліки від діареї

Підстав для початку діареї може безліч – переїдання, зіпсовані продукти, надлишок незвичних для вас продуктів тощо.

Але за будь-якої з них рятуватися потрібно швидко, інакше свято виявиться геть зіпсованим. Так, насамперед вжийте засіб від діареї, наприклад, на основі лопераміду. А через 20 хвилин – сорбувальний препарат, який допоможе організму позбавитися від токсинів.

Знеболювальний препарат

Голова в новорічні свята може розболітися не тільки від надлишку спиртного. Причиною можуть стати і порушення звичних біоритмів, і перевтома, і відсутність свіжого повітря (якщо, наприклад, ви відзначаєте свято в закритому приміщенні), і навіть від надлишку емоцій.

Але в будь-якому разі, головний біль може неабияк зіпсувати настрій і веселощі. Тому запасіться препаратом на основі парацетамолу, ібупрофену або ацетилсаліцилової кислоти, які допоможуть швидко виправити ситуацію.

Новини Аптечка для дитини в дорогу

Спирт – порятунок від отруєння "паленим" алкоголем

До Нового року виробники контрафактного алкоголю стають особливо активними, тому "нарватися" на їхній продукт може хто завгодно. Водночас палене спиртне (в якому замість етилового – метиловий спирт) від оригіналу не відрізнити відразу. Видасть його лише різке погіршення самопочуття після вживання – пульсація в скронях, різкий головний біль, помутніння свідомості, порушення зору ("мушки", розпливчастість, спалахи) і координації.

В такому разі необхідно обов'язково викликати "швидку" (таке отруєння може коштувати життя), а до її прибуття зробіть промивання шлунку солоною водою і випийте 20-30 мл 30-відсоткового етилового спирту – це антидот небезпечному метиловому.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, з якими продуктами потрібно бути обережними під час новорічного застілля.

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