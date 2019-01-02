Новий рік-2019: психолог розповіла, чим небезпечні довгі вихідні

На новорічні свята багато українців відпочивають тиждень і більше, однак такі довгі вихідні негативно відбиваються на самопочутті й психіці людей.

Детальніше про небезпеку, яку приховує у собі довгий відпочинок, розповіла в ефірі ObozTV психолог Олена Рихальська.

"Для психіки на один день ви можете собі дозволити буквально все. Але якщо це більше одного дня, то організм спочатку починає панікувати, в який бік йому рухатися – знову лежати на дивані або групуватися і йти на роботу?" – розповіла експерт.

"Якщо це більше одного дня, воно починає нас більшою чи меншою мірою руйнувати – залежно від віку, стану душі. Тому дуже розумно придумано, що 1 січня люди ще регресують, а 2-го вони групуються і йдуть на роботу. Але ми маємо і тих людей, які цього не роблять до 8-9 січня", – зазначила вона.

За словами Рихальської, будь-яка тривала регресія погана для психіки тому, що людина стає схильною до депресії.

"Людину вже нічого не радує, зокрема найпримітивніші моменти – їжа, питво, секс. Але водночас у неї не вистачає ресурсів для адаптації. Ендорфіни, дофаміни і ще низка гормонів не виробляються, тому що ви їх вже з'їли в новорічну ніч. Потрібно почекати тиждень, щоб ви увійшли в нормальний стан своєї свідомості, щоб психіка запрацювала в позитивному аспекті", – пояснила психолог.

Як зазначила експерт, від довгого і безвилазного "відпочинку" обов'язково починається депресія: "Ми витрачаємо всю свою енергію, яку організм розпланував на найближчий тиждень або місяць. Чим більше ви її витрачаєте, тим більшою і глибшою буде ваша депресія в останні дні".

Рихальська рекомендувала урізноманітнити новорічний відпочинок різними видами активності.

"Я б порадила на другий-третій день Нового року попрацювати – зробити прибирання, перебрати речі. Психологічні затискачі знімаються на рівні фізіології. Якщо ви не хочете прибирати – підіть у басейн поплавайте, займіться спортом", – заявила вона.

takovzakon.ru

Також психолог порадила українцям у період свят більше часу проводити з дітьми на свіжому повітрі.

"Рухова активність – потреба дитини. Не хочу нікого звинувачувати, але батькам іноді зручніше, що дитина сидить, нікого не чіпає і жодних проблем. А мама спокійно займається своїми справами, і тато теж. Діти себе, звичайно ж, займуть самі – перш за все, в інтернеті. Але якщо ви візьмете їх за руку і виведете – їм потрібно показувати, що можна радіти від того, що ви зліпили снігову бабу, покидали сніжки. Це для дітей не просто проведення часу в родині, а важлива частина їхнього розвитку", – підкреслила експерт.

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