Непоказні та небезпечні: лікарка розповіла, які сигнали організму не можна ігнорувати

Ритми сучасного життя такі, що часто не дозволяють "досита" поспати, уникати стресів, своєчасно і правильно харчуватися, загалом, вести повністю правильний спосіб життя.

І на тлі постійної гонки і кругообігу подій всі ми часто ігноруємо SOS-сигнали, які подає організм, списуючи все на втому і "нерви".

Але ж деякі з них не просто "каприз". Часто непримітними дзвіночками на кшталт слабкості і поколювань тіло попереджає про наближення небезпечних для життя станів. Сімейна лікарка Наталія Деменко розповіла MedOboz, які симптоми вимагають підвищеної уваги до свого здоров'я.

Будь який неприємний симптом вимагає уваги до свого здоров'я Еconet

Німіють кінцівки

Відчувши незрозумілу слабкість чи оніміння в кінцівках або на будь-якій іншій ділянці тіла, зверніть увагу на супутні ознаки, і уважно простежте за своїм станом. Адже це може попереджати про інсульт.

Також небезпечне захворювання супроводжують головний біль, запаморочення, порушення зору, мови і координації рухів, асиметрія лицьових м'язів тощо. Тому помітивши у себе щось з цього списку, не баріться – телефонуйте в швидку.

Поколювання в грудях

Будь-яке неприємне відчуття за грудиною, особливо якщо його супроводжує пітливість, задишка, нудота і скачки тиску, повинні бути прийняті до уваги без зволікань. Це може бути ознакою інфаркту або інших небезпечних для життя станів, пов'язаних з серцево-судинною системою. Тому печіння, поколювання, "оніміння" або "стислість" в області серця - завжди привід викликати швидку.

Кров при сечовипусканні

Помітивши присутність крові при сечовипусканні, не варто тішити себе думкою, що це просто результат мікротравми (натерли нижньою білизною, травмували шкіру під час статевого акту і т.д.). Адже цей симптом, особливо якщо його супроводжує біль в області попереку або внизу живота, може попереджати про наявність каменів в нирках. Так, навіть один невеликий кристалик під час руху по сечоводу може перекрити сечовипускальний канал і привести до небезпечних для життя станів.

Також кров у сечі – частий супутник різних інфекцій сечостатевої системи або розвитку пухлин.

Тому в будь-якому випадку явка до уролога обов'язкова.

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Задишка

Всі незрозумілі симптоми, пов'язані з порушенням дихання (нестача повітря, задишка, біль при вдиханні та ін.) Вимагають невідкладної консультації з лікарем. Оскільки подібні симптоми самі по собі є супутниками багатьох небезпечних захворювань – серцева недостатність, запалення легенів, онкологія та ін.

Так що не списуйте все на "переїв, погано спав, повітря погане", а просто вирушайте в лікарню і пройдіть обстеження.

Думки про зведення рахунків з життям

Будь-які думки про суїцид (навіть швидкоплинні) вимагають термінового звернення до фахівця – психотерапевта чи психіатра. Адже на рівному місці подібні роздуми не виникають, а часто з'являються на тлі депресії та інших психічних розладів.

Тому не бійтеся попросити допомоги, тим більше, що сьогодні її можна отримати абсолютно конфіденційно.

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