Недосипання здатне вбити людину: з'ясувалося, як це виправити

Відсутність повноцінного сну може призвести не тільки до серйозних захворювань, але й викликати ранню смерть. Є декілька способів перемогти недосипання.

Про них розповіла в. о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook. За її словами, щоб відпочити і відновитися, більшості здорових людей потрібно спати 7-9 годин на добу.

"...Відкладати повноцінний сон на вихідні – не найкраща ідея. Хоча в понеділок ми дійсно можемо відчувати себе краще, цей ефект не триватиме довго. Дослідження показують, що за вихідні люди не можуть компенсувати тижневий пробіл у сні. Крім того, "відсипання" у вихідні може мати і негативний ефект – викликати так званий "соціальний джетлаг". З часом збивається режим, і нам складно заснути в неділю ввечері і прокинутися рано-вранці в понеділок", – підкреслила вона.

Недосипання загрожує смертю Ілюстрація

Що потрібно робити, якщо ви не висипаєтеся

Щоб відпочити без шкоди організму, можна дозволяти собі поспати трохи більше однієї додаткової години у вихідний. А потім за необхідності подрімати 20-30 хвилин удень – так ви зможете швидко відновити сили.

Не варто спати вдень декілька годин – це може порушити внутрішній годинник організму, викликавши своєрідний "збій", неконтрольоване почуття голоду, порушення сну і брак енергії.

Універсальна порада – намагатися спати повноцінно протягом тижня, щоб у вихідні не було необхідності надолужувати сон.

Наслідки недосипання

Супрун звернула увагу на те, що постійна нестача сну також може викликати проблеми з серцем, діабет і нарешті скоротити життя людини.

Дослідження показують, що хронічне недосипання може приводити до більш ранньої смерті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, деякі вчені стверджують, що тривалий сон загрожує передчасною смертю через те, що сприяє розвитку серцево-судинних захворювань.

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