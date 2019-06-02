Небезпечніше за цигарки: Супрун розвіяла міф про улюблений спосіб релаксу українців

Виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун розвінчала міф про те, що куріння кальяну менш шкідливе, ніж звичайних цигарок.

Вона попередила українців, що насправді ця звичка ще більш згубна для організму. Детальне роз'яснення чиновниця опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

"Досі досить поширений міф про те, що тютюновий дим проходить через воду і тому стає безпечним. Кальян часто пропонують, як менш шкідливу альтернативу сигарет. Але це не так. Кальяни небезпечніші, ніж прийнято вважати. І навіть небезпечніші за цигарки. Година куріння кальяну завдає шкоди організму, як 100 викурених сигарет", — пише Супрун.

Вона уточнила, що під час куріння однієї сигарети курець вдихає 0,6 л диму, в той час, як курець кальяну за один сеанс куріння кальяну вдихає 74.1 л диму.

Новини Супрун розповіла про міф з уколами

Дим кальяну містить канцерогенні речовини, важкі метали, чадний газ та інші небезпечні сполуки, в тому числі притаманні диму сигарет. Це нітрозаміни, поліциклічні ароматичні вуглеводні (ПАВ), формальдегід і бензол. Також в результаті спалювання вугілля виділяється оксид вуглеводню. Люди, які вживають кальян протягом півгодини, отримують велику дозу чадного газу, який викликає нестачу кисню в організмі — гіпоксію.

Дим кальянів містить токсичні речовини, які також можуть викликати рак легенів та інші види онкозахворювань, серцево-судинні та респіраторні захворювання.

Навіть одна "сесія" куріння кальяну впливає на серцебиття і кров'яний тиск.

Куріння кальяну також викликає залежність, адже в кальянній суміші присутній той же нікотин, що і в сигаретах.

Діти, народжені у жінок, які під час вагітності часто курили кальян, мають більш високий ризик розвитку респіраторних захворювань. Крім того, їх вага може бути меншою, ніж у дітей, народжених тими, хто не палить.

Кальян Facebook Уляни Супрун

"Навіть якщо курити безтютюновий кальян, уникнути шкоди для здоров'я не вийде. Людині небезпечно вдихати будь-які продукти згоряння, навіть ароматизовані. Курці кальяну зазвичай затягуються глибше, ніж курці сигарет — токсичні речовини потрапляють в нижні частини легень, що підвищує ризик розвитку важких респіраторних захворювань", — підкреслює Супрун.

Новини Супрун розвіяла міфи про вітамінні добавки та БАДи

Вона акцентувала увагу і на тому, що, передаючи трубку між різними людьми під час куріння кальяну, можна підчепити туберкульоз, гепатит А, грип, герпес та інші інфекції. Не менш серйозним мінусом є і те, що вони вкрай заважають пасивним курцям. Адже вони дихають не тільки тютюновим димом, а й продуктами згоряння.

"Крім того, що куріння кальяну в закладах харчування шкодить здоров'ю гостей, це також є порушенням законодавства. З 2012 року в Україні заборонено курити кальяни в громадських місцях, включаючи заклади харчування. Однак за результатами громадського моніторингу в січні 2018 року, кальяни продовжують курити практично в кожному п'ятому кафе, барі й ресторані", — обурилася в. о. голови МОЗ.

У зв'язку з цим вона порадила писати зауваження в книгу скарг і пропозицій, скаржитися адміністратору або ж писати скаргу в Державну службу з питань безпеки харчових продуктів, якщо поруч з вами хтось курить кальян.

"Палити цигарки (звичайні та електронні) і кальяни також заборонено на зупинках громадського транспорту, на дитячих майданчиках, в підземних переходах і під'їздах будинків. Вибирайте здоровий відпочинок в колі друзів і рідних. Дружні розмови, сміх і танці — ось гарна альтернатива сигаретам. А кальян — ні. Дбайте про своє здоров'я і не підставляйте людей, які відпочивають поруч з вами", — звернулася до українців Супрун.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Супрун розповіла, що покинути палити і назавжди позбутися від шкідливої звички можна за допомогою декількох способів. Конкретний метод залежить від типу нікотинової залежності.

Нагадаємо, що експерти попередили про шкоду паління чоловічому здоров'ю. За їх словами, згубна звичка може викликати еректильну дисфункцію і зменшити розмір пеніса.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!