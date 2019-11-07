Не тільки рак: названа страшна небезпека паління

Паління не тільки негативно впливає на стан легенів людини, але і сприяє розвитку шизофренії, а також депресії.

Причому ризик розвитку цих душевних розладів через куріння збільшується майже в два рази. До такого висновку прийшли генетики з Британії. Дослідження було опубліковане в журналі Psychological Medicine.

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У ньому взяли участь півмільйона осіб. Люди, які страждають на шизофренію і депресію, курили помітно частіше, ніж інші учасники дослідження.

За словами генетиків, нікотин порушує роботу серотоніну і дофаміну, які є сигнальними молекулами мозку. Вони беруть участь у розвитку депресії і шизофренії.

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