Не горілка: названі найнебезпечніші алкогольні напої

Вчений з Брайтонського університету у Великобританії Хал Сосабовскі заявив, що найлегше сп'яніти від хересу і портвейну.

За словами вченого, ці напої також викликають найбільше похмілля. Їх відрізняє швидка всмоктуваність і порівняно високий вміст алкоголю – близько 20 відсотків, пише Daily Mail.

Сосабовскі підкреслив, що на ефект від вживання напою впливає вміст у ньому етанолу. Його частка зазвичай коливається від п'яти до 40 відсотків.

Також він зарахував до списку небезпечних алкогольних напоїв віскі та інші міцні напої. Через високий градус вони повільно всмоктуються кровоносною системою, так як пригнічують роботу клітин шлунка.

Названі найнебезпечніші алкогольні напої Kedem

За словами професора, ігристі вина теж призводять до швидкого сп'яніння – газація підвищує всмоктуваність, через що вже в першу хвилину можна відчути дію спирту.

Сосабовскі додав, що багато людей під час застілля чергують алкоголь з водою, так як це нібито допомагає зберегти тверезість розуму і уникнути похмілля. Однак він категорично не радить це робити, тим більше якщо мова йде про 40-градусні напої. Такий прийом знижує відсоток етанолу вдвічі – якраз до 20 градусів, що призводить до більш стрімкого сп'яніння.

Також лікар не радить запивати легкий алкоголь міцним. Якщо і пити міцний алкоголь, то краще горілку.

"Краще пийте горілку, щоб відчувати себе "менш кепсько" на наступний ранок. Однак єдиний спосіб не перепити – це не пити взагалі", – резюмував Сосабовскі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені зробили дивну заяву про алкоголь. Вони привели в приклад події, які відбувалися 10 мільйонів років тому.

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