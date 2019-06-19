Не більше одного разу на тиждень: як зберегти психічне здоров'я

Вчені встановили, скільки потрібно працювати для досягнення оптимального благополуччя.

Один робочий день на тиждень сприяє гарному самопочуттю та зниженню ризику психічних розладів, повідомляє таблоїд Daily Mail.

Дослідники із університетів Кембриджа і Солфорда, Великобританія, встановили рекомендовану кількість оплачуваного робочого часу, який становить 8 годин на тиждень. Цього достатньо, щоб зберегти психічне та фізичне здоров'я.

Ілюстрація

Ілюстрація

За словами доктора Брендана Бурчелла, співавтора дослідження, щоб отримати психосоціальну вигоду від роботи, потрібно зовсім небагато. Крім того, ці результати важливі для вирішення проблеми безробіття, а саме його впливу на особистість, статус, використання часу і почуття колективної мети.

Як писав MedOboz раніше, працюючим людям необхідна відпустка не менше трьох тижнів на рік, щоб зберегти здоров'я і дожити до похилого віку.

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