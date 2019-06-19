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/Здоровий спосіб життя

Не більше одного разу на тиждень: як зберегти психічне здоров'я

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Вчені встановили, скільки потрібно працювати для досягнення оптимального благополуччя.

Один робочий день на тиждень сприяє гарному самопочуттю та зниженню ризику психічних розладів, повідомляє таблоїд Daily Mail.

Дослідники із університетів Кембриджа і Солфорда, Великобританія, встановили рекомендовану кількість оплачуваного робочого часу, який становить 8 годин на тиждень. Цього достатньо, щоб зберегти психічне та фізичне здоров'я.

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Як зберегти психічне здоров'я: названо головні правила
Не більше одного разу на тиждень: як зберегти психічне здоров'я

Ілюстрація

Не більше одного разу на тиждень: як зберегти психічне здоров'я

Ілюстрація

За словами доктора Брендана Бурчелла, співавтора дослідження, щоб отримати психосоціальну вигоду від роботи, потрібно зовсім небагато. Крім того, ці результати важливі для вирішення проблеми безробіття, а саме його впливу на особистість, статус, використання часу і почуття колективної мети.

Як писав MedOboz раніше, працюючим людям необхідна відпустка не менше трьох тижнів на рік, щоб зберегти здоров'я і дожити до похилого віку.

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Тема
здоров'я
Місце
Англія
Теги
здоров'яробота
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