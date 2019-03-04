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/Здоровий спосіб життя

Названо страшні наслідки браку сну в робочі дні

4.4тЧитати матеріал російською

Брак сну підвищує ризик для здоров'я, може призвести до ожиріння і діабету 2-го типу.

Як передає ВВС, у людей, які мало сплять, підвищується пристрасть до перекусу ночами, знижується чутливість до інсуліну або здатність організму регулювати рівень цукру у крові.

Дослідники Колорадського університету провели 9-денний експеримент, участь у якому взяли 36 добровольців у віці від 18 до 39 років. У всіх був чудовий стан здоров'я.

Першій групі не дозволяли спати більше 5 годин на добу, другий не дозволяли спати більше 5 годин на добу тільки в робочі дні, але вони могли спати скільки завгодно у вихідні. Решті ж дозволяли спати по 9 годин.

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Ті, кому обмежували час на сон, набрали вагу (в середньому один кілограм) і у них знизилася чутливість до інсуліну. Ті, кому дозволяли досипати у вихідні, трохи відновлювалися, але негативні наслідки для здоров'я поверталися, щойно їм знову забороняли спати більше 5 годин.

Так, серед тих, кому не можна було спати більше 5 годин, чутливість до інсуліну знизилася на 13%, а серед тих, хто міг висипатися у вихідні, зниження склало від 9% до 27%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені назвали також небезпеку тривалого сну, який, за їхніми словами, може призвести до передчасної смерті.

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