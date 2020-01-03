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/ Здоровий спосіб життя

Названо смертельно небезпечний засіб від похмілля

1.6т
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Спроби позбутися від алкогольного похмілля новою порцією випивки виявилися смертельно небезпечним заняттям.

Про це заявив доктор медичних наук Євген Брюн, передає РИА Новости. Він наголосив, що потрібно дати організму переробити старий алкоголь.

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"Це смертельно небезпечна штука, не можна нашаровувати новий алкоголь, поки не перероблений старий. І потрібно пам'ятати, що алкоголь в організмі людини переробляється від трьох днів до трьох тижнів", – наголосив Брюн.

Він додав, що похмілля – це залишкова алкоголізація. За словами Брюна, врівноважити організм допоможуть міцні бульйони, кефір, а також капустяний розсіл.

Названо смертельно небезпечний засіб від похмілля

Названо смертельно небезпечний засіб від похмілля

Вести

Як повідомляв OBOZREVATEL, одним із кращих засобів від алкогольного похмілля є звичайна спаржа.

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Автор
Анатолій Запорожський
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Людям с такими фамилиями даже смотреть в сторону алкоголя смертельно.
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