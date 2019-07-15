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/ Здоровий спосіб життя

Названо несподіваний спосіб позбутися тяги до шоколаду

2.3т Читати матеріал російською

Проживання в будь-якому місці з видом на парк або сад може знизити тягу до шоколаду, цигарок або алкоголю.

Вчені з Плімутського університету (Великобританія) стверджують, що оточення зеленими насадженнями сприяє зменшенню негативних емоцій і, отже, знижує потребу звертатися до нездорових звичок, повідомляє Daily Mail.

Результати показали, що учасники, які мали доступ до саду або парку, або мали зелений вид з вікна, відчували тягу рідше і з меншою інтенсивністю.

Керівник дослідження Лінн Мартін сказала: "Вже давно відомо, що перебування на природі пов'язане з благополуччям людини. Це перше дослідження, в якому розглядається ця ідея, і воно може мати ряд наслідків як для програм громадської охорони здоров'я, так і для захисту навколишнього середовища в майбутньому ".

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pixabay.com

Надмірне споживання шоколаду сприяє набору зайвої ваги

Надмірне споживання шоколаду сприяє набору зайвої ваги

pixabay.com

Раніше MedOboz писав, що лісові купання допомагають боротися з безліччю захворювань, а також знижувати стрес і налагоджувати сон.

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Тема
здоров'я
Місце
Англія
Тег
куріння
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
Проживание в тюрьме избавит даже от тяги к сексу, а не только к шоколаду и сигаретам.
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