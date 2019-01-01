Названо напій, який небезпечно вживати при похміллі

Лікувати похмілля після новорічної ночі ні в якому разі не можна за допомогою кави і кофеїновмісних напоїв.

Краще за все 1 січня починати з супу. Таку пораду дав лікар-фітотерапевт, дієтолог, автор книг по здоровому способу життя Борис Скачко, пише "Укрінформ".

"Ранок 1 січня дуже добре починати з супу. Їжа повинна бути легкою. Якщо ж людина не втрималася, випивши зайвого в новорічну ніч і їй погано з цієї причини, вона ні в якому разі не мусить їсти солоне і пити кофеїн", — зазначив лікар.

Новини Названа несподівана небезпека похмілля

Він підкреслив, що однією з головних причин похмілля вважається набряк мозку.

"Токсичний удар потрапляє по клітинам мозку, викликаючи там запальний процес і набряклість. Саме тому з'являється і головний біль. Якщо ж людина буде вживати кофеїн в будь-якому вигляді, в тому числі і в таблетках від головного болю, це посилить кровообіг порожнини черепа. Набряк мозку посилиться, збільшиться внутрішньочерепний тиск", — зазначив лікар.

Він додав, що в стані похмілля різко погіршується кровопостачання областей мозку.

"Саме з цієї причини людині в такому стані категорично заборонені фізичні, емоційні навантаження", — сказав Скачко.

Похмілля АіФ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені з'ясували, що люди, що вживають алкоголь в помірних кількостях, мають більшу тривалість життя, ніж завзяті непитущі.