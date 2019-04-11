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/Здоровий спосіб життя

Названо найнебезпечніші для здоров'я предмети побуту

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Найбруднішими предметами, якими щодня користуються, є кнопки ліфта, губки для миття посуду і ручки візків в супермаркеті.

Про це повідомило mskagency.ru.

Були названі найнебезпечніші для здоров'я предмети, в числі яких мобільний телефон, гроші, кермо автомобіля, ручки сумок. Небезпечний список поповнили ручки візків в супермаркеті, дверні ручки в громадських місцях, кнопки ліфта, клавіатури банкоматів.

Вдома, де людина звикла відчувати себе в безпеці, знайдуться предмети, які є середовищем існування мікроорганізмів. Це пульт від телевізова, губки для миття посуду, килимові покриття з довгим ворсом, м'які меблі, вентиляція, плита, душова кабіна і ванна.

Мити руки слід після повернення додому, до і після туалету, після кашлю, сякання, а також до і після прийому їжі. В іншому випадку зростає ризик розвитку захворювань.

Для миття рук краще використовувати рідке мило. Ретельне нанесення якого по всій поверхні рук, сприяє усуненню бруду і мікробів.

Можливе використання спеціальних антисептиків для рук, однак, воно не замінює повноцінне миття рук.

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