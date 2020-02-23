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/ Здоровий спосіб життя

Названо дві найшкідливіші щоденні звички

1.9т
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Найбільш шкідливими звичками сучасної людини, які згубно впливають на її здоров'я, є постійне використання смартфона і звичка гризти предмети типу олівця.

Медики вважають, що покусування різних дрібних предметів загрожує сколюванням зубів, пише "МК". Відзначається, що люди, які звикли на роботі чи вдома перегризати ними швейну нитку або скотч, псують свої зуби.

Використання смартфона є другою шкідливою повсякденною звичкою. З ним люди не розлучаються ні в громадському транспорті, ні в убиральні, беруть з собою за обідній стіл і в ліжко. Це один із найбрудніших предметів, які ми тільки використовуємо.

Покусування різних дрібних предметів загрожує сколюванням зубів

Покусування різних дрібних предметів загрожує сколюванням зубів

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Ужасные привычки из девяностых

Крім того, медики стверджують, що безперервне використання смартфонів викликає інтернет-залежність, псує поставу, зір, підвищує ризик аварій за кермом машини через неуважність власників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікарі назвали три найбільш шкідливі звички, з яких люди починають день. Вони можуть загрожувати серцево-судинними захворюваннями й ожирінням.

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Автор
Марина Погорілко
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