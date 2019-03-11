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/Здоровий спосіб життя

Названо безпечну дозу алкоголю

1.1тЧитати матеріал російською

Безпечної дози алкоголю не існує, однак прийнятною дозою в Україні вважається 10 грамів чистого спирту.

Про це заявила фахівець з неінфекційних захворювань Бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Анастасія Думчева, передає "Радіо Свобода".

"У перерахунку на алкоголь - це 25 мілілітрів горілки (40-градусного напою), або 100 мілілітрів вина, або невеликий келих пива - 330 мілілітрів. Є рекомендація, що жінкам не варто за один раз споживати більше, ніж дві стандартні дози, а чоловікам не більше трьох стандартних доз", - розповіла Думчева.

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За її словами, одна стандартна доза переробляється або утилізується організмом повністю в середньому протягом однієї години, але залежить від фізіологічних особливостей людини.

"Іншими словами - не більше ніж один келих на годину, не більше ніж два келихи за весь вечір і також обмеження щодо частоти в тиждень. Це більш-менш безпечне споживання, але повністю безпечне - нульова доза, не вживати взагалі", - підкреслила спеціалістка.

Названо безпечну дозу алкоголю

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Супрун розповіла українцям, як правильно пити алкоголь.

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Тег
алкоголь
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