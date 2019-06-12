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/Здоровий спосіб життя

Названий простий спосіб для "сов" поліпшити здоров'я і працездатність

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Вчені розробили прості рекомендації для зміни циркадних ритмів у людей, які звикли пізно лягати і вставати.

Перехід на новий режим дня поліпшить психічне самопочуття і продуктивність праці. Про це з посиланням на публікацію в журналі Sleep Medicine повідомила прес-служба Бірмінгемського університету.

"Результати наших досліджень вказують на можливість простої поетапної зміни режиму дня у сов без використання ліків, що призведе до поліпшення психічного здоров'я та зменшення сонливості, а також дозволить досягти максимальної продуктивності праці в денний час", – говорить провідний дослідник доктор Еліза Фейсер-Чайлдс з інституту мозку і психічного здоров'я Університету Монаша (Австралія).

Названий простий спосіб для "сов" поліпшити здоров'я і працездатність

delfi.lv

Вчені залучили до експерименту 22 учасників, які звикли лягати після другої години ночі і вставати після десятої ранку. Протягом трьох тижнів випробовувані прокидалися при максимальному освітленні на дві-три години раніше, ніж звичайно і незабаром снідали. Обідали учасники експерименту строго в один і той же час, а вечеряли не пізніше сьомої вечора. При цьому новий режим дня підтримувався як в будні, так і у вихідні.

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Незабаром всі учасники експерименту відзначили підвищення мозкової і фізичної активності в ранкові години, а пік продуктивності їхньої праці змістився з вечірніх годин на денні. Ранні сніданки також вплинули на поліпшення психічного самопочуття. Всі випробовувані повідомили про зниження рівня стресу і депресії.

Вчені відзначили, що багато людей з хронотипів сови змушені пристосовуватися до незручних для них графіками роботи або навчання. Зміна режиму дня дозволить совам уникнути раптових перепадів настрою і підвищеної захворюваності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше медики з'ясували, що сон зі смартфоном викликає рак, вказавши, на якій відстані необхідно залишати гаджет.

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Агафонова Анастасия
Агафонова Анастасия
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